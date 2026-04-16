內地百萬反串網紅羅大美遭殘忍劫殺　主犯被執行死刑

2023年7月7日，擁有百萬粉絲、因男扮女裝為人熟悉的網紅「羅大美」（本名尚某鋒）遭友人余金生綁架，被迫轉賬200餘萬元人民幣後，最後被殘忍殺害藏屍地窖。2025年10月24日，河南省南陽市中級人民法院以搶劫罪、故意殺人罪，判處被告人余金生死刑。事後余金生提出上訴，遭河南省高級人民法院駁回，維持原判。



4月16日，河南省南陽市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對余金生執行死刑。



據「豫法陽光」公眾號消息，2026年4月16日，河南省南陽市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對余金生執行死刑。南陽市人民檢察院依法派員臨場監督。執行前，余金生與其近親屬進行了會見。

由左而右依序是羅大美的妹妹、羅大美的爸爸和羅大美的母親。（極目新聞）

面對媒體，羅大美母親此前曾數度落淚。（影片截圖）

嫌犯劫財後原想將羅大美賣至緬甸 後失敗將其殺害

據此前報道，羅大美（男，本姓尚）1993年出生於河南許昌，生前是藝校出身的反串演員，在短影音平台做直播帶貨，有上百萬粉絲。2023年7月5日，犯罪嫌疑人余某生通過另一名嫌疑人楊某，將羅大美約到南陽市區的出租房中進行綁架。

後來余某生和同居女子沙某某一同將羅大美藏在南召縣一處偏僻的民房中，通過暴力手段逼迫羅大美轉帳200多萬元（人民幣，下同），此後將其殺害。

河南警方指出，嫌疑人原計劃綁架勒索羅大美十幾萬元，但卻貪心直接從羅大美帳戶搶劫，要求他轉出數百萬元。羅大美流動資金被劫空後，三名嫌犯更想將羅大美賣至緬甸再賺一筆，但因案發時，中緬雙方正大力打擊電詐犯罪，嫌疑人計畫落空，便將羅大美殺害藏屍。

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嫌犯辯稱羅大美死亡純屬意外 財產是自願贈與

《新京報》報道，羅大美的妹妹表示，哥哥被綁架後，3名嫌犯幾乎把他的錢全部轉光，10幾張銀行卡中，僅剩數百人民幣。她透露，在一次法院開庭前的會議，他們曾與其中2名嫌犯見面，她看到2人「很憤怒」，其間完全沒有交流。羅大美妹妹說，她希望3名嫌犯「得到應有的懲罰」。

羅大美妹妹轉述，余姓疑犯表示，羅大美死亡純屬意外，供述的勒頸致死等細節是自己假設的，在勒頸、刀刺前，羅大美已經死亡。羅大美臉部的刀傷則是他作為朋友，想割開套頭袋子看他最後一面。

余姓疑犯還稱，羅大美的多筆轉帳都是羅大美一再要求、自願贈予，才勉強接受。他還否認羅大美的財物價值，稱那些都是仿製品。

余某某稱羅大美自願被他帶走，而他帶走羅大美是為了「讓他受受罪，因為他說我壞話」。對於他的說法，羅大美的母親和妹妹小尚表示不能接受，羅大美的母親痛批他「沒有一句實話，胡攪蠻纏，毫無悔改之心。」

2025年10月24日，河南省南陽市中級人民法院一審宣判被告人余金生搶劫、故意殺人及被告人沙玉姣、楊恒搶劫一案，以故意殺人罪、搶劫罪判處被告人余金生死刑；以搶劫罪判處被告人沙玉姣死刑，緩期2年執行；以搶劫罪判處被告人楊恒有期徒刑13年；對三被告人依法適用剝奪政治權利、沒收財產、罰金等附加刑，並責令退賠被害人親屬經濟損失。