貪污受賄超1200萬元　海南省足協原主席呂建海獲刑13年

4月16日，瓊中法院對海南省足球協會原主席呂建海受賄罪、貪污罪一案公開宣判。呂建海犯受賄罪和貪污罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，並處罰金125萬元（人民幣，下同）；其違法所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



海南省足協原主席呂建海獲刑13年。（央視新聞）

央視新聞報道，呂建海犯受賄罪，判處有期徒刑十年，並處罰金75萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑七年，並處罰金50萬元。數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，並處罰金125萬元。呂建海違法所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2008年至2024年期間，呂建海利用擔任海南省體育賽事中心主任、省體校、省足協主席等職務便利以及職權形成的便利條件，為劉某等10名工程老闆提供幫助，為葉某某的兒子葉某在幹部選拔任用方面提供幫助，非法收受他人財物共計750萬餘元。另外，2009年至2024年期間，被告人呂建海利用擔任海南省體育賽事中心主任、省體校、省足協主席等職務上的便利，以非法佔有為目的，貪污公共財物共計478萬餘元。

法院認為，呂建海身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權形成的便利條件，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物共計750萬餘元，數額特別巨大，其行為侵犯了職務行為的廉潔性、不可收買性，已構成受賄罪；其身為國家工作人員，利用職務上的便利，騙取公共財物共計478萬餘元，數額特別巨大，其行為已構成貪污罪。呂建海一人犯數罪，依法應數罪併罰。鑑於被告人呂建海如實供述受賄事實、主動交代貪污事實、自願認罪認罰、退繳部分違法所得等法定從輕、減輕情節，遂作出上述判決。