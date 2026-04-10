北京U10足球賽爆「互射烏龍」鬧劇　兩隊領隊和教練被罰終身禁足

近日內地青少年足球聯賽爆出「假球」醜聞。4月4日，在2026年第五屆中國青少年足球聯賽北京賽區U10組別，兩支球隊「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中公然展開「烏龍球大戰」，互射本方球門，雙方門將均未作有效撲擋。



4月9日，北京市足協發佈處罰措施，取消涉事球隊比賽資格，雙方領隊和主教練禁止參加北京市足球活動一年。4月10日，北京市足協升級處罰措施，對兩隊領隊主教練追加終身禁足處罰。另外，北京市體育局與中國足協成立聯合調查組，嚴查此次虛假比賽事件。



「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（網絡影片）

「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（網絡影片）

有球隊教練不滿，向裁判申訴。（網絡影片）

有球隊教練不滿，向裁判申訴。（網絡影片）

「讓榜首」荒誕戲碼 互射己方球門

內媒《荔枝新聞》報道，比賽發生在4月4日，在小組賽第3輪，「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊上演榜首之戰，雙方3:3打和，最終「踢球者蘭」隊以小組首名出線。但比賽中，雙方出現了明顯「讓榜首」行為，下半場「踢球者蘭」隊連續射入己方球門3球，「東城體校16橙」隊及後也連續射入己方球門2球。

令人震驚的是，雙方守門員在球員互射本方球門時，均袖手旁觀，未作任何撲救阻攔。據悉，雙方此舉是為了避免以首名出線，涉嫌選擇淘汰賽對手而進行的「讓榜首」策略。

兩隊領隊教練由停賽一年變永久禁足

4月9日，北京市足協發佈處罰措施，連出4張罰單，取消「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊比賽資格，雙方領隊和主教練禁止參加北京足球活動一年。惟時隔一日，10日北京市足協升級處罰措施，對兩隊領隊主教練追加終身禁足處罰。

北京市體育局與中國足協成立聯合調查組

據北京市體育局網站10日消息，「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊發生嚴重虛假比賽情況，此次事件性質惡劣，扭曲青少年價值觀，造成嚴重不良影響。中國足球協會與北京市體育局將成立聯合調查組，對賽區組委會相關職能部門、比賽監督、裁判人員和現場工作人員展開盡職調查。