廣州南沙「南超」聯賽4月開踢至6月　32場賽事打造草根足球狂歡

2026年「圖南盃」廣州南沙城市足球聯賽（簡稱「南超」）於4月11日晚在廣州市南沙區東湧中學體育場燃情啟幕。今屆賽事以「足勁圖南 超越非凡」為主題，全區14支代表隊、200餘名運動健兒參與，近千名來自各鎮街的球迷到場觀戰。廣州市委常委、南沙區委書記劉煒，廣東省足球協會副主席周穗安等嘉賓出席活動。



開幕式上，古今足球技藝展示《蹴往足來》、港科大Half Half樂隊的動感旋律、東湧中學的青春街舞率先點燃氣氛；隨後《真我風采 武動綠茵》刀槍劍棍拳精彩演繹，《飛鴻志·中國心》傳統文俗表演將國家級非遺醒獅、傳統武術巧妙融合。

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在入場式環節，14支參賽隊伍各具特色：大崗鎮足球隊方陣中「穆桂英掛帥」與粵劇水袖交相輝映，欖核星海足球隊身著香雲紗、手捧果蔗美蘭花列隊，黃閣鎮足球隊伴隨非遺麒麟舞騰躍入場，南沙街獅吼足球隊由蕉門河國際街區IP「蕉寶」領銜，龍穴龍騰隊高擎「夢想號」船模展示黃油蟹與進口鮮果等物產。

南沙區委副書記麥潔萍用粵語宣布開幕。揭幕戰由東湧鎮水鄉隊對陣大崗鎮足球隊，雙方攻防互換、拼搶激烈。中場休息時，東湧鎮「一村一企一品」風采走秀輪番上演。前中國國家男子足球隊隊長、中國足球先生吳群立，前國腳吳育華、李朝陽、歐陽耀星、伍文兵等5位足球名宿驚喜亮相，與觀眾互動並進行抽獎，分別送出南沙文創大禮包、新鮮抵達中國最大榴蓮進口基地，南沙龍穴街道的龍鳳一號榴蓮，以及TCL最新款AI空調一台。來自東湧鎮的球迷陳小姐喜提價值4999元的空調，她表示在東湧工作十餘年，「家門口」有比賽當然要支持東湧球隊。

經過一個半小時角逐，揭幕戰由東湧鎮水鄉隊捧得象徵榮譽的「葵花雞」，這份以肉質鮮美著稱的南沙名優特產代替傳統獎盃作為「戰利品」。賽前交換禮物環節，東湧鎮遞上本土特產「佳麗蕉」（粵語同「招」），大崗鎮則送出本地特色粉葛（粵語同「割」），寓意「請大崗接招」與「收割勝利」。

場外同步設有體育嘉年華集市，融合潮流餐車、古風NPC演藝、傳統蹴鞠文化及非遺體驗區，並設有「最強射手」「足球飛鏢」等互動遊戲。現場領票觀賽的市民可憑門票前往南沙環宇城商圈享折扣優惠。廣東省足球協會副主席周穗安盛讚南沙「足球熱」愈來愈好，認為南沙很可能成為廣東下一個足球熱土。

今屆賽事自4月持續至6月，分為南北賽區單循環預賽和主客場淘汰複賽，共打響32場比賽，並通過官方平台全程直播。賽事主題「圖南」語出《莊子·逍遙遊》，意指大鵬展翅、志向遠大。參賽球員涵蓋產業工人、公務員、教師等各界群體。曾參加兩屆「NAN甲」、今年入選廣州隊參加粵超的南沙本土球員鄭揚表示，看到那麼多南沙人來支持「南超」覺得非常開心，南沙足球氛圍愈來愈好，整體水平也愈來愈高。