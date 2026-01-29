中國足壇反腐︱李鐵、陳戌源等73人終身禁止從事足球活動

1月29日，國家體育總局、公安部、中國足協聯合召開新聞發布會，介紹足球行業「假賭黑」問題專項整治行動的相關情況。

發布會上公布，前中國足協主席陳戌源、前國足主帥李鐵等73人被終身禁止從事足球活動，天津津門虎等13家俱樂部將在2026賽季被罰分、罰款。



公安部治安管理局負責人介紹近期公安機關在足球領域持續深化打擊「假賭黑」違法犯罪的工作情況。公安部將持續會同體育行政部門，保持依法嚴查、嚴打高壓態勢，切實配合推動相關工作走深走實。

發布會上，中國足協表示，按照中國足球協會紀律準則等相關規定，對有關涉案俱樂部及人員作出行業處罰。

對涉案俱樂部，依據俱樂部在案件中所涉不正當交易的金額、情節、性質以及社會影響，給予天津津門虎足球俱樂部等13家俱樂部，扣除2026賽季職業聯賽積分、罰款的處罰。

對於涉案人員，對經人民法院認定構成犯罪的陳戌源、李鐵等73名從業人員，給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰。對經人民檢察院決定不起訴，雖未被追究刑事責任，但其行為已嚴重違反行業紀律的3名從業人員給予禁止從事任何與足球有關的活動5年的處罰。執行期自2026年1月29日起至2031年1月28日止。