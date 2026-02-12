內蒙古自治區政府原主席王莉霞被「雙開」　涉違規插手司法活動

2月12日，內蒙古自治區政府原主席王莉霞涉違規插手司法活動、非法收受巨額財物和家風不正等嚴重違紀違法問題，被開除中共黨籍和公職。



公開資料顯示，王莉霞，女，蒙古族，1964年6月生，在職研究生，中共黨員。二十屆中央委員。她曾任教西安統計學院，後歷任陝西省統計局副局長，陝西省統計局黨組書記、局長，銅川市市長等職，2013年任陝西省副省長。

2016年，王莉霞任內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長，2019年任內蒙古自治區黨委常委、呼和浩特市委書記，2021年任內蒙古自治區黨委副書記、自治區人民政府主席。

王莉霞接任呼和浩特市委書記一職，成為全國唯一一位主政省會（首府）的女性市委書記。（資料圖片）

據《新華社》報道，2月12日，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，內蒙古自治區黨委原副書記、自治區政府原主席王莉霞嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王莉霞喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重背離「兩個維護」，落實中共中央決策部署陽奉陰違、自行其是；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務對象車輛，貪慕虛榮、追求享樂。

通報還稱，王莉霞違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，由他人支付應當由本人支付的費用；違規干預、插手司法活動；家風不正，對家屬失管失教；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王莉霞（新京報）

中紀委通報指出，王莉霞嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予王莉霞開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表、內蒙古自治區第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予王莉霞開除中共黨籍的處分，將待召開中共中央委員會全體會議時予以追認。

據此前報道，2025年8月22日，中央紀委國家監委稱，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。