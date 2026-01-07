涉嫌嚴重違紀違法　貴州省委原常委吳勝華被「雙開」

第二十屆中央候補委員，貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華，涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。吳勝華被給予開除黨籍公職處分。



中央紀委國家監委網站周三（1月7日）發布消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央候補委員，貴州省委原常委、畢節市委原書記吳勝華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

吳勝華。（網上圖片）

經查，吳勝華喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央關於防範化解地方債務風險的重大決策部署不力，履行全面從嚴治黨主體責任不力，結交政治騙子，搞迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規配備、使用公務用車；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金；責任意識缺失，懶政怠政；利用職務便利為他人在礦產資源開發審批、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

吳勝華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予吳勝華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

公開資料顯示，吳勝華，男，布依族，1966年10月出生，貴州都勻人，1988年8月參加工作，1994年7月加入中國共產黨，在職研究生學歷，哲學碩士，經濟師。吳勝華長期在貴州工作，2020年，吳勝華任貴州省副省長，後於2022年4月躋身貴州省委常委，同年5月起任貴州省委常委、畢節市委書記。去年7月，吳勝華任上被查。