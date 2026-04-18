國家氣候中心料5月進入厄爾尼諾狀態　強度中等及以上

近日，關於「140年以來最強級別厄爾尼諾」及其可能引發全球高溫的討論，引起公眾廣泛關注。國家氣候中心對此回應稱，預計5月將進入厄爾尼諾狀態，並於夏秋季形成一次中等及以上強度的厄爾尼諾事件，此次厄爾尼諾事件至少持續至今年年底。



對於有言論指「地球或今年衝擊高溫極限」，國家氣候中心的專家表示，考慮到厄爾尼諾影響具有滯後性，現在作出此類斷言還為時過早，但相關的氣候風險正在顯著上升。



2026年2月22日至2026年3月21日的海水表面溫度距平圖。（天文台引用NOAA/OAR/ESRL, PSL Boulder, Colorado, USA圖片）

近日關於「140年以來最強級別厄爾尼諾」及其可能引發全球高溫的討論，引起公眾廣泛關注。（澎湃新聞）

厄爾尼諾指赤道中東太平洋大片海域海溫異常升高現象。國家氣候中心主要對特定區域海溫指數（區域平均的海溫距平）進行監測，當指數3個月滑動平均的絕對值達到或超過0.5℃且持續至少5個月，則判定為一次厄爾尼諾事件。根據國家標準，厄爾尼諾事件強度，是以事件在峰值達到或超過0.5℃但小於1.3℃定義為弱事件，達到或超過1.3℃但小於2.0℃定義為中等事件，達到或超過2.0℃定義為強事件，達到或超過2.5℃定義為超強事件。

國家氣候中心的最新監測顯示，目前赤道中東太平洋的海表溫度正呈現持續升高趨勢。國內外各氣象機構對該區域後續進入厄爾尼諾狀態的趨勢預測高度一致，但對於事件形成的具體時間和最終強度，各機構的預測仍存在差異。

香港天文台：下半年有機會發展為厄爾尼諾事件

據香港天文台3月更新消息，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部海面溫度上升並整體維持接近正常水平。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預計該區將於2026年春季及夏季持續其升溫趨勢。該區海面溫度預料於今個春季會處於正常至偏高範圍，並於今年下半年有機會發展為厄爾尼諾事件。