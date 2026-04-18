深圳良心麵包店執笠全城聲援！街坊挽留、政府出招48小時奇蹟復業

深圳鹽田區一間開業半年的麵包店，因選址隱蔽和持續虧損等原因，無奈走到閉店邊緣。但沒想到今年4月初店主發出即將閉店公告後，被街坊深情挽留以及深圳政府精準幫扶，短短兩日內，重新開業迎客。



深圳鹽田區麵包店「麥穗山丘」。（深圳晚報）

店主吳女士接受采訪。（深圳晶報）

街坊不舍小店閉店在網上發文，試圖求生機 。（網絡截圖）

「孩子敢吃才敢賣」 追求高質量導致虧損

綜合深圳晚報和深圳新聞網報道，店主吳女士是一名「90後」寶媽，原本從事外貿行業的她，因為哥哥是一位擁有20年經驗的麵包師傅，便動了共同開創事業的念頭。去年10月，「麥穗山丘」在深圳海山地鐵站附近開業，吳女士對食材有着近乎固執的追求：全進口麵粉、純動物奶油、每日現烤且絕不隔夜。

「我做的麵包，我自己的孩子敢吃，才敢賣給顧客。」除了質量過硬，價格也非常實惠，單品多在6至16元（人民幣）之間，這讓吳女士攢下了不少忠實的客戶。然而，這種「良心買賣」僅核算了原料成本，卻忽視了房租、水電及人工等營運開支，加之選址隱蔽、款式過多導致生產效率低下，「從開業到現在，沒有一個月是賺的。」

「麥穗山丘」的麵包。（美好鹽田）

「麥穗山丘」。（美好鹽田）

「麥穗山丘」。（美好鹽田）

不堪虧損決定閉店 街坊不舍為小店求生機

今年3月，不勝負荷的吳女士忍痛決定在4月11日正式關店。為了不影響客戶，她也第一時間通知會員，承諾全額退還儲值餘額。這份毫無套路的坦誠，瞬間引爆了小區的情緒。

熟客廖女士不舍「麥穗山丘」閉店，在社交平台發佈題為《鹽田最好的麵包店要關店了》的帖文，試圖為小店爭取一線生機。帖文迅速刷屏，引起全城反響。有人特意驅車九公里趕來買最後一份麵包，有人在群組大喊「不要走」，在預定結業當天，貨架被熱情街坊一掃而空。

深圳政府精準幫扶 店主決定重新開業

令人驚喜的是，這股暖流不僅來自小區。4月10日，閉店前最後一天，鹽田區商務局主動派出工作人員上門探訪，並針對小店的經營痛點，提供了專業建議：幫麵包店梳理癥結，建議精簡產品線、推薦微信群預訂單模式生產，減少浪費。

從決心閉店的失落，到被網友挽留的感動，再到被政府關懷的驚喜，吳女士被深深感動到， 「他們救的不只是生意，還有我的夢想」。最後她決定，再堅持開店一個月試試。

4月14日，「麥穗山丘」重新開門迎客。吳女士試圖調整經營模式，精簡人員、縮減麵包款式、聚焦經典款，通過社群接龍預訂精準把控產量，從源頭降低成本，希望讓麵包店繼續開下去。

最後，她向其他同樣在奮鬥的創業者和寶媽分享心聲：「不要輕易在講述自己故事之前就放棄，並且要做對的事，即使付出代價。」