APEC深圳｜亞太重返世界經濟中心　開放主義成地緣變局「穩定錨」

今年11月，APEC將在深圳舉辦；4月17日，「APEC中國年·大灣區學術圓桌會：引航亞太開放合作」活動在深圳舉行。本次圓桌會由香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）與香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院（IIA）聯合發起，旨在為新時期的國家戰略與亞太區域治理提供兼具學術深度與政策價值的頂層思考。



在全球政治經濟格局深刻重塑、多重地緣風險交織的關鍵時刻，亞太地區正處於重構合作框架的歷史十字路口，面對即將到來的2026APEC「中國年」，與會專家學者圍繞中美關係、亞太經濟合作、包容性增長等核心議題展開了深入研討。



論壇現場（圖源：主辦方）

中美關係新格局下的亞太合作

在歡迎致辭中，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，中美兩國已形成事實上的「G2」格局，亞太地區作為世界經濟中心的地位未來二三十年不會改變。他指出，盡管中美之間仍存差距，但兩國已成為絕對的超級大國，遠超其他經濟體。

「特朗普對APEC的興趣值得關注，中國應把握機遇，推動基於經貿合作的中美關係框架。」鄭永年認為，中美經濟高度互補，脫鉤不具備現實基礎。他建議，中國應通過強化亞太經濟合作，對沖「印太」地緣政治概念，為解決台灣問題、南海問題創造有利條件。他強調，本次圓桌會正值深圳全力籌備APEC會議之際，「這正是我們在正確的時間、正確的地點做正確的事情。」

鄭永年致辭（圖源：主辦方）

香港大學當代中國與世界研究中心創始主任、香港大學治理與政策學院教授李成在致辭中分享了自己在中美兩國近四十年的生活觀察，指出「美國已很大程度上喪失了進行戰略思考的能力」。他進一步指出：在治理層面，「治理」一詞在美國政壇已基本消失；在戰略層面，美國更是缺乏真正思考，只有「情緒」主導。「今年是中國外交大年，中國在外交上奮發有為，牽頭創建了國際調解院、世界數據組織等新的國際機制；反觀美國，頻繁『退群』、奉行單邊主義，著名外交家董雲裳甚至直言『美國不再搞外交了』」。

李成還回顧了喬治·凱南、布熱津斯基、基辛格三位美國戰略家的智慧，他強調了開放的重要性，「美國成功的年代正是開放的年代，今天的中國應更加開放、包容、自信，為全球治理貢獻智慧，這也是當代學者的使命」。

李成致辭（圖源：主辦方）

在全球地緣變局中高水準開放

第一個議題「地緣變局中的亞太合作與中國擔當」聚焦當前地緣沖突加劇、全球治理失序的覆雜背景，深入探討了亞太區域如何保持開放韌性、中國如何以高水平開放應對外部挑戰等重大命題。該議題由鄭永年教授主持。

外交部原副部長、國家廣播電視總局原副局長樂玉成指出，面對當前地緣沖突頻發、貿易保護主義擡頭的覆雜變局，亞太地區憑借開放包容的底色，已逐漸成為世界經濟的中心。中國始終以堅定姿態推進高水平對外開放，正從傳統的要素開放全面邁向對接國際高標準的制度型開放。

他表示，著眼2026APEC中國年，深化亞太合作需從三大維度發力：一是以開放破壁壘，推動規則融合與亞太自貿區建設；二是以創新添動能，依托深圳等先行區，引領人工智能向善治理與數字紅利共享；三是以合作為底盤，構建極具韌性的區域產業鏈並加速綠色低碳轉型。「中國將以東道主之姿，攜手各方守護亞太開放繁榮的生命線，為動蕩的世界注入穩定與正能量。」

樂玉成發言（圖源：主辦方）

「2026年APEC應成為世界經濟的『療傷驛站』。」針對當前世界經貿受阻、保護主義擡頭的「病癥」，香港特別行政區行政長官辦公室前主任、前商務及經濟發展局局長、CCCW非常駐傑出研究員邱騰華巧借中醫「望聞問切」理念提出破局良方。

他進一步解析：「望」即堅守建成全球最開放自由貿易區的初心，秉持自由貿易原則；「聞和問」呼籲各方直面不公，通過政府對話與傾聽工商界訴求共商治理；「切」則強調精準用藥，主張以海關通關智能化降本「止血」，依托更高水平開放與數字協作破局「止痛」，發揮APEC領導人峰會的高層引領作用，並以深化和擴大RCEP合作為亞太經濟「固本培元」。他強調，「各經濟體應拒絕諱疾忌醫，攜手助推全球經貿體系重煥健康生機。」

邱騰華發言（圖源：主辦方）

「中東未來及中阿合作前景十分廣闊。」北京大學匯豐商學院智庫中東研究所執行所長朱兆一指出，美國對全球掌控力的追求，導致伊朗、以色列及海灣國家在近期沖突中深陷「不可能三角」。中東的地緣變局也為中國重新審視全球戰略平衡提供了重要視角。

在區域洗牌的變局中，朱兆一表示，中國新能源全產業鏈的綜合優勢與雙循環韌性愈發突顯。面對中國企業出海的合規與制裁風險，以及常態化的地緣變局，中國必須保持戰略定力，堅定推進高水平對外開放。「未來應把握中阿峰會及APEC等重要外交節點」，他強調，我們可以通過深化利益交融實現從「賣產品」到「共命運」的跨越，積極為世界貢獻中國標準與中國方案。

朱兆一發言（圖源：主辦方）

構建包容性增長的亞太自貿區

第二個議題「構建包容性增長的亞太自貿區」聚焦如何在多元利益中「以規則促增長」，深入探討了亞太經濟一體化的未來路徑。該議題由澳門大學社會科學院院長、澳門大學發展基金會政治與公共政策傑出教授胡偉星主持。

胡偉星主持（圖源：主辦方）

世界貿易組織前副總幹事、中國常駐世界貿易組織原大使、商務部原副部長易小準回顧了APEC成立三十餘年來的發展歷程與「茂物目標」取得的成就。他指出，在當前地緣政治高壓和逆全球化暗流下，亟需繼續發揮APEC區域經濟合作的作用，對沖「脫鉤斷鏈」與經濟碎片化風險。

易小準建議，我們要充分利用APEC「探路者」機制先行先試，並以深圳活躍的民營經濟和科技創新精神，有力回應部份西方國家的抹黑。「我們要頂住地緣政治和逆全球化的壓力，要堅守開放合作的初心，牢牢把握APEC貿易投資自由化、便利化的大方向，防止亞太區域經濟走向碎片化。」

易小準發言（圖源：主辦方）

中國宏觀經濟研究院研究員、世界經濟專家張燕生深刻剖析了「基於規則的秩序」與「基於交易和對等的大國有限責任」之間的激烈碰撞。他指出，面對大國博弈加劇的風險，亞太自貿區需要探索制度創新的新模式，應超越傳統自上而下的高水平自由便利思路，轉而由市場、企業、地方和技術革命賦能，尋求「自下而上」的開放。

張燕生呼籲：可以把基於規則的市場開放的內核、基於交易和對等的大國有限責任的內核，以及基於包容性增長改善亞太公平的內核混合起來，以尋求未來的開放合作。這樣才能讓亞太從地緣博弈場景，重新回到開放的地區主義。」

張燕生發言（圖源：主辦方）

對外經濟貿易大學校長趙忠秀圍繞「如何塑造亞太共同體」以及如何為本次APEC峰會留下「深圳印記」分享見解。他系統梳理了亞太共同體構想涵蓋的六大關鍵要素——開放包容、互聯互通、創新驅動、和平穩定、發展優先與包容性增長。

趙忠秀表示，「亞太共同體不是一個排他性的政治概念，而是以開放、發展與合作為導向的區域經濟共同體的構想。」他指出，我們要以開放、創新、合作為主線，建設一個更加開放、更加互聯、更加數字化、更加綠色包容、更加強韌的亞太共同體。」

趙忠秀發言（圖源：主辦方）

在世界經濟覆蘇乏力、地緣政治陰霾未散的當下，亞太地區更應堅守開放包容的初心，以合作對沖對抗，以發展消解分歧。本次圓桌會在熱烈的討論中落幕，思想的激蕩與合作的火種正從深圳出發，照亮亞太前行的方向。2026年APEC中國年恰逢其時、重任在肩。開放則亞太興，合作則未來贏。站在新的歷史起點上，中國將以東道主之姿，攜手各方築牢開放繁榮的生命線，在風雲變幻中點亮合作之光，讓亞太這片全球最具增長活力的熱土，繼續成為世界和平與發展的「穩定錨」與「動力源」。