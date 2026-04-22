2025年全球繁忙機場：上海浦東客量急升至第5　廣州白雲排第9

近日，國際機場協會（ACI）公布2025年全球最繁忙機場榜單，從旅客吞吐量、國際旅客吞吐量、航空貨運量和飛機起降架次四個維度，對全球領先樞紐進行了排名。中國方面，上海浦東國際機場與廣州白雲國際機場在旅客吞吐量榜單排名中，分別位居第五位和第九位。



2025年全球最繁忙機場揭曉，上海浦東國際機場位居第五位和第九位。（新華社）

2025年全球最繁忙機場揭曉，廣州白雲國際機場位居第九位。（廣州市政府）

國際機場協會（ACI）發佈的數據顯示，2025年，全球旅客吞吐量據估計達到了98億人次，較2024年增長3.6%較2019年增長7.3%。全球十大最繁忙機場的旅客吞吐量佔全球旅客吞吐量的9%，哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大機場以1.063億人次的客運量保持第一，杜拜機場以9520萬人次的客運量位居第二，東京羽田機場以9170萬人次的客運量升至第三。

上海浦東機場在前十名中排名躍升幅度最大，從第10名升至第5名。這一增長得益於國際客運量的復甦、簽證政策的放寬以及連通性的增強。廣州白雲機場從2022年的第57名大幅躍升至第9名。

上海浦東國際機場和廣州白雲國際機場，在旅客輸送量榜單排名中，排名第五位和第九位。（ACI）

2025年，國際旅客吞吐量達到40億人次，較2024年增長5.9%，較2019年增長8.3%。國際旅客吞吐量排名前十的機場佔國際旅客總量的17%。杜拜機場保持第一，倫敦希斯路機場和韓國仁川機場分別位列第二和第三，香港國際機場位列第八。

在國際旅客輸送量維度上，香港國際機場位列第八。（ACI）

至於航空貨運量，2025年，航空貨運量據估計同比增長2.9%（較2019年增長近8.8%），達到近1.289億噸。航空貨運量更加集中在主要機場。排名前十的機場的航空貨運量佔全球航空貨運總量的近26%。這一增長主要受強勁的電子商務需求和供應鏈調整的推動。香港和上海浦東機場分別保持第一和第二的位置，安克雷奇機場則升至第三位。台灣桃園國際機場和廣州白雲機場分別位居第9和第10位。

在航空貨運量維度上，香港和上海浦東機場分別位居第一和第二。（ACI）

而在飛機起降架次上，2025年，全球飛機起降架次據估計達到約1.015億架次，較2024年增長2.3%，較2019年增長0.2%。飛機起降架次排名前十的機場佔全球飛機起降架次的6.4%。

在飛機起降架次維度上，上海浦東和廣州白雲機場分別位居第八和第九位。（ACI）

芝加哥奧黑爾機場排名第一，其次是亞特蘭大機場和達拉斯/沃斯堡機場。上海浦東和廣州白雲分別位居第八和第九位。