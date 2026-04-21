中國航材原董事長等德國機場醉酒　堅持登機致航班延誤遭撤職

《新華社》報道，中央紀委辦公廳4月20日公開通報指，中國航空器材集團有限公司（中國航材）原董事長、黨委書記任宇，原總會計師趙保輝等人在德國機場醉酒，被國航拒絕登機後以官威施壓堅持登機，造成航班延誤68分鐘。



通報指一行人「耍官威搞特權、漠視侵害群眾利益」，任宇、趙保輝遭撤銷黨內職務、撤職政務處分。



任宇一行人醉酒後堅持登機致航班延誤。（網上圖片）

醉酒後堅持登機致航班延誤

通報指，2024年3月21日，任宇、趙保輝以及同行人員蘇某某、伍某某、焦某、崔某、李某等7人因公在德國法蘭克福機場回國轉機期間，任宇、趙保輝等6人在航空公務艙休息室聚眾飲用休息室提供的酒水，趙保輝嚴重醉酒，被國航服務人員拒絕登機。

任宇一行人醉酒後堅持登機致航班延誤。（影片截圖）

任宇一行人醉酒後堅持登機致航班延誤。（影片截圖）

任宇向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。任宇、趙保輝還違規升艙至頭等艙。

慣於耍官威、搞特權遭處分

中央紀委國家監委機關指導開展調查，給予中國航材相關責任人處理處分：給予任宇、趙保輝撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予蘇某某、伍某某、焦某、崔某黨內嚴重警告、政務記大過處分。同時還給予國航相關責任人處理處分。

任宇。（中國民航網）

通報最後稱，事件發生後，任宇、趙保輝等人隱瞞不報，「習慣於耍官威搞特權、漠視侵害群眾利益，屬於典型的政績觀扭曲錯位問題。」