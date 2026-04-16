雲南機場母女拒付托運費 大媽瞓地扮死 女兒狠踢地勤影片瘋傳
撰文：TVBS新聞網
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大陸雲南昆明長水國際機場日前發生全網熱議的鬧劇。一對母女疑似因不肯支付行李託運費，與機場地勤人員發生衝突，該名婦人不僅躺在地上打滾，其女兒甚至上前朝地勤人員踹打，荒唐的舉止全被錄下，畫面在社交平台上瘋傳，引發討論。
不肯付託運費！「在地大媽」鬧場狂毆地勤
根據社交平台上流傳的影片，事發於昆明長水國際機場，畫面中的一家五口，購買的機票沒有包含免費行李託運額度，但在登機時竟想強行通過，被地勤人員攔下。該婦人情緒激動，不僅對地勤人員不斷怒罵，甚至想一把搶過行李「強行闖關」，一名女地勤人員眼明手快的拉住行李試圖阻止，衝突中兩人失去重心同時倒地，場面失控。
爭執場面十分混亂：
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更誇張的是，婦人的女兒竟也加入戰局，對女地勤人員動手攻擊，還出腳用力狠踹，隨即被一旁的男地勤人員制止。不料該婦人倒地仍持續鬧場，躺在地上連續朝男地勤人員揮拳、飛踢，宛如「戰鬥陀螺」，嘴裏仍不斷飆罵。現場2名孩童全程目睹，隨後該名婦人突然平躺在地上，疑似「瞬間暈倒」，讓眾人感到錯愕，孩童更被嚇得放聲大哭。
畫面被瘋傳掀熱議
據了解，涉事航空公司疑為春秋航空，該公司主打低成本營運模式，機票價格低，但通常不包含免費託運行李，相關服務需額外付費。
而這對母女的鬧事畫面不僅在大陸社交平台微博上瘋傳，就連在社交平台X上也引發熱議，許多網友留言批評、調侃：
「真丟人，為了點託運費搞這一齣戲」
「還有孩子，丟人現眼」
「在外國她們絕對不敢」
「孩子在哭呢，好可憐啊」
「難道沒有羞恥這種情感嗎」
「坐不起可以不坐，行李額在購票的時候就可以看到」
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