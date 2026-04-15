國台辦：和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇

據新華社，4月15日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。發言人陳斌華就「和平統一後，有強大祖國作後盾，台灣同胞民生福祉會更好」的問題作出闡釋，他表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，將開創兩岸更加美好的未來。



國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

發佈會上有記者提問，國務院台辦發言人之前分別闡釋了和平統一後台灣「七個更好」中的「能源資源保障會更好」和「基礎設施建設會更好」，受到兩岸輿論高度關注。請問發言人對「和平統一後，有強大祖國作後盾，台灣同胞民生福祉會更好」有何闡釋？

陳斌華表示，發展兩岸關係、實現祖國統一，主要目標之一就是讓兩岸同胞過上更加美好的生活。國台辦一貫秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，將開創兩岸更加美好的未來。

在4方面為台胞提供便利

陳斌華說，和平統一後，在民生方面，我們將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，為台灣同胞提供更多便利，使台灣地區民生物資供應更加充足、種類更加豐富，民眾可以享受更加物美價廉的產品，進一步降低生產生活成本。此外，有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出，財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費，台灣同胞的醫療衛生、科教文體、社會福利水平會更高、保障會更好。

中共宣佈10項惠台措施，其中推動開放滬、閔居民赴台自由行及開放兩岸多個城市航點。（Gettyimages）

在就業方面，我們將進一步出台實施惠及台胞台企的政策措施，落實台胞台企同等待遇，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，使台胞台企進一步分享大陸新產業新業態快速發展的機遇成果，獲得比在島內更多的就業選擇。台灣集成電路、精密機械等優勢產業與大陸產業可以優勢互補，「合作賺全世界的錢」，農業、漁業、旅遊等傳統產業將煥發新的活力，並充分帶動島內就業。

在住房方面，我們將積極採取措施，協助台灣地區城市更新、老舊房屋升級改造，幫助解決青年群體、弱勢群體等住房困難問題，逐步縮小貧富差距，促進共同富裕，讓台灣同胞的生活環境更加舒適。

在應急救災方面，我們將全力支持台灣地區提升防災減災救災處置保障能力，完善災害預警響應機制，在台灣地區遭遇地震、風災、海嘯等重大自然災害或突發險情時，第一時間提供救災援助。大陸強大的應急救援力量盡可為台灣同胞所用。有強大祖國作為後盾，台灣地區安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞將更有安全感、獲得感、幸福感。

總之，國家統一既是大義，更有大利。希望廣大同胞秉持民族大義，認識統一大利，積極參與到推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。