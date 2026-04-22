北上留意！內地5.1實施煙花爆竹新規　嚴限個人燃放火藥量

央視新聞報道，強制性國家標準《煙花爆竹安全與質量》將於今年5月1日正式實施，內容包括降低火藥含量和燃放噪音，以及規定禁用的火藥種類等，針對個人燃放類產品的火藥量限制會更嚴格。



另外，國務院安委會辦公室於近日部署開展煙花爆竹全鏈條「打非治違」專項行動，行動為期一年，嚴查處與煙花爆竹相關的違法行為，將持續到2027年元宵節後。



內地煙花爆竹新規5月1日實施。（路透社）

煙花爆竹新規對個人燃放類產品藥量限制更嚴格。（新華社）

煙花爆竹新規對個人燃放類產品藥量限制更嚴格。（新華社）

4月22日，應急管理部召開季度例行新聞發佈會，應急管理部安全生產監察專員張興林介紹，《煙花爆竹 安全與質量》這一新標準將適當壓減含藥（火藥）量、降低聲級值（噪音值）、限定運動軌迹範圍、明確防撞擊包裝要求和禁用藥種（火藥種類）等，特別是對個人燃放類產品的火藥含量限制更嚴格，從源頭嚴控安全風險。

這一新標準針對當前煙花爆竹質量存在的突出問題，將爆竹、組合煙花等主流產品的長度高度、發射筒限量、筒體直徑和壁厚等易於檢測判定的技術指標要求明確化，以便監管人員及社會公眾直觀識別超標違禁產品、質量不合格產品，進一步降低監管執法難度。

同時，新標準對產品名稱、危險等級、警示語等包裝標誌標識進一步作出明確規定，要求內容全面、精準，字體清晰、醒目，便於消費者閱讀了解；還新增了混合包安全規定，明確混合包不應裝有雙響、小禮花組合煙花等含爆炸藥的產品，在確保安全的基礎上滿足市場需求。

根據官方白皮書，個人燃放類產品分爲C級(C1、C2 )和D級產品，其中在個人燃放類產品最大允許藥量，如手持型噴花（C1）最大允許藥量是75g、地面噴花（C1）最大允許藥量是200g、D級手持噴花最大允許藥量是10g。

另外關於聲級值的規定，原標準規定個人燃放類產品的聲級值小於等於110dB，修訂後的標準按照不同產品不同效果分別對聲級值進行了規定，比如玩具類（C1）最大聲值90dB、旋轉類（C1）最大聲值90dB、噴花類（C1）最大聲值110dB等。

應急管理部表示，今年第1季共發生3,258起各類生產安全事故，3,122人死亡及失蹤，同比分別下降26.7%與22.7%。針對煙花爆竹等高風險領域，強制性國家標準《煙花爆竹安全與質量》將於5月1日起正式實施。

今年2月18日，湖北襄陽煙花爆竹店起火爆炸釀12死。（網絡圖片）

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據了解，今年春節期間江蘇連雲港東海縣、湖北襄陽宜城市接連發生煙花爆竹零售店爆燃事故，造成重大人員傷亡。

對此，國務院安委會辦公室印發《煙花爆竹全鏈條「打非治違」專項行動方案》，在全國範圍內開展為期一年的專項行動，關閉非法違法從業單位，清理銷毀一批超標違禁產品，本次專項行動將持續到明年元宵節後。