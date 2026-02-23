廣東打非治違行動　東莞市查獲500公斤非法煙花爆竹

中國廣東省多地持續開展煙花爆竹「打非治違」專項行動，東莞市上周在夜查行動中，查獲約500公斤非法煙花爆竹。



「打非治違」是打擊非法違法生產經營活動行為的簡稱，指執法部門聯合社會力量清除安全生產領域非法違法行為的專項行動。

據「廣東應急管理」微信公眾號2月22日發布的消息，該省多地開展上述行動，嚴厲查處煙花爆竹無證、非法經營、儲存、運輸和超量儲存、超範圍經營等違法違規行為。

廣東省東莞市厚街鎮應急管理、公安、消防等多部門聯合各社區， 2月19日晚在全鎮範圍內開展煙花爆竹「打非治違」集中夜查行動，共查獲非法煙花爆竹約500公斤。 （廣東管理應急微信公眾號）

東莞市厚街鎮應急管理、公安、消防等多部門聯合各社區，2月19日晚在全鎮範圍內開展煙花爆竹「打非治違」集中夜查行動，重點核查無證經營、私藏私存、路邊擺賣煙花爆竹等非法行為。這次行動共查獲非法煙花爆竹約500公斤，查處非法儲存、售賣煙花爆竹商鋪、攤販10處，移交公安機關處理兩宗，現場制止非法燃放行為12宗。

湛江市遂溪縣安委辦20日派出煙花爆竹專項督導檢查組，對多個鎮街煙花爆竹零售店開展安全檢查，共檢查煙花爆竹零售店103家，查獲非法煙花爆竹12箱。對於發現的隱患問題，已責令零售店立即或限期整改。

清遠市清城區飛來峽鎮聯合多部門在17日至20日開展煙花爆竹檢查，共出動85人次，檢查商鋪141間次，勸導違法燃放行為49宗。

汕頭市潮南區應急管理局聯合區消防救援大隊，峽山街道應急管理辦公室，峽山街道派出所組成聯合執法檢查組，上星期四在屬地查獲一家非法銷售煙花爆竹的水果店。經現場核查確認，水果店未取得任何煙花爆竹經營儲存許可，擅自違規銷售，儲存煙花爆竹一批，且店鋪為下店上宅模式，配套倉庫未落實任何防火隔斷及防火防護措施，執法人員當場收繳煙花爆竹。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

