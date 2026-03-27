湖南煙花店老闆死控官員飲農藥不治　官方：13名公職人員被處理

去年11月30日，湖南郴州39歲煙花店老闆彭某勇舉報當地多部門公職人員索賄，隨後引爆店鋪並吞服農藥自殺，引發社會震驚。他在自殺前指控稱「環保局、城管局你們這些貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼」 。



今（27）日，湖南省郴州市聯合調查組通報事件，證實當地確有公職人員向彭某勇索取煙花不給錢、讓其支付私家車尾款；多次接受私人宴請。彭某勇因背負逾300萬元（人民幣，下同）巨債，加上當地推行「煙花禁燃令」斷其生計，最終選擇自殺並引爆店鋪。通報指，13名公職人員因索賄、違規接受宴請及履職不力被嚴肅處理。



店主影片。（截圖）

網傳爆炸畫面。（截圖）

欠債三百萬 精神壓力大多次公開輕生

通報指，自2019年起，彭某勇透過銀行貸款、信用卡及網貸平台多渠道借貸，資金主要用於支付房貸、車貸及日常高消費。2018年他貸款購入一輛寶馬X3新車，2024年再貸款購入一輛寶馬4系二手車。截至2025年11月，彭某累計欠款已高達303.7萬元（人民幣，下同），而12月須償還本金及利息67.7萬元。

而自2025年8月起，彭某勇已多次在微信群組放輕生言論，精神壓力已達臨界點。通報指，煙花店燃爆是彭某勇所為，他在實施犯罪後自殺，於同年12月2日經搶救無效死亡。

「禁燃令」成最後稻草 燃爆烟花店後服自殺

通報指，令彭某勇走向絕路的最後一擊，是當地政府推行的禁售和限制燃放煙花的政策。2025年11月26日，郴州市市城管局重新劃定中心城區「禁燃區」，彭某勇的「勇鑫煙花零售店」處于禁區內，面臨結業或異地選址。

2025年11月30日早上7時44分，勇鑫煙花店突然發生劇烈燃爆。同日8時24分，110指揮中心接報，有人在微信群發佈服用農藥自殺的影片。警方隨後證實，彭某勇在實施燃爆犯罪後自殺，經搶救無效死亡。

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被當成「提款機」與「煙花供貨商」

關於彭某勇自殺前指控稱「環保局、城管局你們這些貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼」，通報指，當地確有公職人員向彭某勇索取煙花不給錢、讓其支付私家車尾款；多次接受私人宴請 。

通報指，郴州市應急管理局危化科科長賀某林，2024年春節前向彭某勇索要價值5,000元的煙花，後因彭在微信朋友圈吐槽，才將煙花退還；北湖區應急局相關負責人程某幫助賀某林索要價值5000元煙花，後退還。北湖區駱仙街道應急辦工作人員戴某茂，默許彭某勇為其支付購車尾款2800元；市公安局北湖分局駱仙派出所輔警王某在彭某勇經營的煙花零售店購買煙花約100元未付款；多名應急、城管系統官員多次接受彭某勇的宴請。

網傳舉報資料。（截圖）

13名公職人員被處理

針對上述違紀行為，調查組對13名公職人員作出嚴肅處理。其中，危化科科長賀某林及北湖區應急局相關負責人程某被給予黨內嚴重警告及免職處分。市應急管理局局長、市生態環境局副局長等多名官員，亦因履職不力、監管失靈被給予誡勉或黨內警告處分。

郴州市政府表示，事件反映部分單位元在黨風廉政建設及安全發展上存在巨大差距，少數幹部作風不實。當局強調將以此為鑑，全面開展煙花爆竹行業專項整治，深入打擊不正之風與腐敗問題，防止同類悲劇重演。