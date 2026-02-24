湖南漢放煙花遇「炸膛」　胸部遭近距離炸中奪命

2月22日，湖南一名男子燃放煙花時發生「炸膛」，他被煙花炸中胸部，當場身亡。鎮政府回應稱，事發地為限放區。針對煙花是否存在質量問題，相關部門正展開調查。



《新京報》報道，湖南湘陰一網民發文稱，其33歲的弟弟放煙花時，煙花未有正常升空，而是發生「炸膛」，弟弟被炸中胸部身亡。

事發地社區居委會工作人員稱，事發於2月22日，該名男子點燃時煙花爆炸，胸口被炸中後倒地，該款煙花威力較大，射程有4、50米遠，「他當場就死了」，相關部門正調查是否煙花質量問題肇禍，多部門已介入處置，政府正與家屬調解。

死者燃放的煙花射程有4、50米遠。（影片截圖）

湘濱鎮政府稱，事發地為煙花限放區，該男子購買煙花爆竹在家裏放，導致意外發生，相關調查工作正在進行中。

煙花「炸膛」是指煙花在發射筒（膛）內燃燒時，因彈體瑕疵、發射藥過量或筒內堵塞，導致煙花彈未能正常飛向高空，直接在發射筒內或低空發生爆炸。