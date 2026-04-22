中國載人航天首批外籍航天員選拔：2名巴基斯坦籍候選對象入選

據《新華社》消息，中國載人航天工程首批外籍航天員選拔工作結束，2名巴基斯坦籍候選對象穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）和胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）最終入選。



近日，2名巴基斯坦籍候選對象將作為預備航天員來華參加訓練，在完成各項訓練並通過考核後，其中1人將以載荷專家身份參加飛行任務，成為首位進入中國空間站的外籍航天員。

《央視新聞》報道，2025年2月，中巴在伊斯蘭堡簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議》，隨即正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、複選、定選三個階段的嚴格篩選和評定，最終選拔出2名巴基斯坦預備航天員。

神舟二十二號飛船為無人狀態。（微信公眾號@中國載人航天）

本次為巴方選拔訓練航天員，在中國航天史上具有里程碑意義，是中國空間站國際合作的標誌性成果，也是中巴全天候戰略合作夥伴關係在航天領域落地落實的又一成功範例，充分彰顯了中國政府願與國際社會分享航天發展成果的開放態度。

和平利用太空、造福全人類，始終是中國大力發展航天事業的初心使命。中國載人航天將始終敞開大門，歡迎世界各國積極參與中國空間站的科學實驗、技術試驗和航天員選拔訓練等領域合作，共同拓展人類對宇宙的認知，攜手為構建人類命運共同體貢獻智慧力量。