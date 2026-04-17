神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙　在軌駐留將延長約1個月

神舟二十一號航天員乘組4月17日圓滿完成第三次出艙活動，其中張陸已累計進行7次出艙活動，刷新中國航天員個人出艙活動次數的紀錄。另新華社報道，神舟二十一號航天員乘組在軌駐留時間，將會延長約1個月。



2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

中國載人航天工程辦公室4月17日表示，當日淩晨1時36分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟二十一號乘組航天員張陸、武飛、張洪章密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，圓滿完成空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。出艙航天員張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

自3月16日圓滿完成第二次出艙活動以來，神舟二十一號航天員乘組穩步推進空間生命科學與人體研究、微重力物理科學等領域實驗任務，持續開展站內環境監測、設備檢查維護、物資整理等工作，完成全系統壓力應急演練、應急救生在軌訓練以及出艙活動準備。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員已在軌駐留超過5個月，工作生活狀態良好。為進一步深化驗證航天員長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟二十二號飛船應急發射向空間站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計劃將該乘組在軌駐留時間延長約1個月。

在接下來的飛天旅程中，航天員乘組將繼續開展相關科學實驗與技術試驗，在軌迎接中國航天日、歡度國際勞動節。