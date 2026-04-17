2026中國航天任務公布：神二十三發射、重複使用火箭飛行驗證

撰文：許祺安
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據中國國家航天局消息，中國2025年執行92次航天發射任務，發射次數比2024年提升35%；2026年將繼續密集實施多項航天任務，如神舟二十三號等載人飛船任務等。

4月17日，國家航天局舉辦2026年「中國航天日」新聞發佈會。（央視）

2025年：發射次數比2024年提升35%

央視新聞報道，2025年，國家航天局共執行92次航天發射任務，發射次數比2024年提升35%。

天問二號探測器成功發射，進入小行星2016HO3轉移軌道，開啟中國首次小行星探測與採樣返回之旅。

天問一號任務持續開展火星全球與區域性探測，3.5TB科學數據已面向全球科學家公開發佈。

載人航天圓滿完成4次發射任務和2次返回任務，並成功完成了首次應急發射，載人登月工程任務有序推進。

積極推進重點行業領域和大眾消費領域北斗規模應用。

資源三號04星成功發射，進一步提升中國立體對地觀測能力。

中國衛星互聯網系統建設全面加速，規模化星座生產線建設加速推進。

長征二號丁火箭實現百發百勝，成為中國第二型突破百發的運載火箭。

朱雀三號、長征十二號甲兩型重複使用運載火箭進行首飛測試。

2026年：天問二號接近目標　國際合作亮眼

報道指，2026年，中國航天任務繼續密集實施：天問二號將接近目標小行星，開展近距離探測；載人航天工程將實施神舟二十三號等載人飛船任務；多型重複使用火箭將開展飛行驗證；商業航天將以高水平安全保障高質量發展。

國際合作方面，中國與歐洲合作的太陽風磁層相互作用全景成像衛星將發射，旨在揭示太陽風與磁層相互作用過程和變化規律；中巴地球資源衛星合作將繼續實施，延續中國與巴西近40年合作友誼。

神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙　在軌駐留將延長約1個月中國成功研製5米直徑複合材料動力艙　為重複使用航天器關鍵部件神舟二十一號航天員乘組圓滿完成第二次出艙活動
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