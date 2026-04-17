2026中國航天任務公布：神二十三發射、重複使用火箭飛行驗證

據中國國家航天局消息，中國2025年執行92次航天發射任務，發射次數比2024年提升35%；2026年將繼續密集實施多項航天任務，如神舟二十三號等載人飛船任務等。



4月17日，國家航天局舉辦2026年「中國航天日」新聞發佈會。（央視）

2025年：發射次數比2024年提升35%

央視新聞報道，2025年，國家航天局共執行92次航天發射任務，發射次數比2024年提升35%。

天問二號探測器成功發射，進入小行星2016HO3轉移軌道，開啟中國首次小行星探測與採樣返回之旅。

天問一號任務持續開展火星全球與區域性探測，3.5TB科學數據已面向全球科學家公開發佈。

載人航天圓滿完成4次發射任務和2次返回任務，並成功完成了首次應急發射，載人登月工程任務有序推進。

積極推進重點行業領域和大眾消費領域北斗規模應用。

資源三號04星成功發射，進一步提升中國立體對地觀測能力。

中國衛星互聯網系統建設全面加速，規模化星座生產線建設加速推進。

長征二號丁火箭實現百發百勝，成為中國第二型突破百發的運載火箭。

朱雀三號、長征十二號甲兩型重複使用運載火箭進行首飛測試。

2026年：天問二號接近目標 國際合作亮眼

報道指，2026年，中國航天任務繼續密集實施：天問二號將接近目標小行星，開展近距離探測；載人航天工程將實施神舟二十三號等載人飛船任務；多型重複使用火箭將開展飛行驗證；商業航天將以高水平安全保障高質量發展。

國際合作方面，中國與歐洲合作的太陽風磁層相互作用全景成像衛星將發射，旨在揭示太陽風與磁層相互作用過程和變化規律；中巴地球資源衛星合作將繼續實施，延續中國與巴西近40年合作友誼。