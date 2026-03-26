中國航空發動機領域著名專家嚴紅　因病救治無效逝世　年僅57歲

3月26日，西北工業大學動力與能源學院發布的訃告稱，中國航空發動機領域著名專家、西北工業大學動力與能源學院教授、博士生導師嚴紅女士，因病醫治無效，不幸於2026年3月24日17時19分在江蘇省人民醫院逝世，年僅57歲。



訃告介紹，嚴紅教授，1969年9月出生，無黨派人士，校僑聯常務副主席，AIAA Associate Fellow（副會士），陜西省「百人計劃」特聘專家。1991年考入西北工業大學航天學院，先後獲學士、碩士、博士學位，隨後進入清華大學工程力學系開展博士後研究。

嚴紅於1999年至2005年在美國羅格斯大學（Rutgers University）機械與宇航工程系任助理研究教授，2005年至2010年任萊特州立大學機械與材料工程系研究教授，2010年12月起回母校西北工業大學動力與能源學院任教，曾擔任陜西省政協委員、陜西省航空發動機內流動力學重點實驗室主任、動力與能源學院副院長。

中國航空發動機領域著名專家嚴紅，因病逝世，年僅57歲。（微博資源圖）

《澎湃新聞》報道指，嚴紅長期從事超聲速/高超聲速流動控制機理、等離子體流動控制、計算流體力學等領域的教學和科研工作，曾任《氣體物理》《推進技術》編委、歐洲宇航與空間科學會議技術委員會委員。她始終堅守教育科研一線，治學嚴謹、潛心育人，培養了大批航空航天領域優秀專業人才；先後主持國家自然科學基金、國家數值風洞工程、國家重點研發計劃等多項國家級科研項目，曾獲國際學術會議最佳論文獎，在AIAA Journal、Journal of Computational Physics等國際權威期刊發表多篇高水平學術論文，為中國航空發動機領域的技術突破和學科發展作出了卓越貢獻。