月壤新發現｜嫦娥五號月球樣品發現2種新礦物　記錄月球演化階段

《央視新聞》報道，4月24日，中國國家航天局發佈嫦娥五號月球樣品研究最新成果，中國從嫦娥五號月球樣品中發現了兩種月球新礦物——鎂嫦娥石、鈰嫦娥石。



鎂嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

從嫦娥五號月球樣品中發現的鎂嫦娥石，主要產出於月球鑽取玄武岩碎屑中。該礦物呈柱狀晶體，粒徑僅2至30微米，約為人頭髮絲直徑的三十分之一到三分之一。專家介紹，鎂嫦娥石與此前發現的嫦娥石，均為鈣稀土磷酸鹽礦物，但鎂嫦娥石更富鎂和稀土元素。

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

除了鎂嫦娥石，科研人員還在嫦娥五號月球樣品中發現了一種命名為鈰嫦娥石的新礦物。

中國行星探測工程首席科學家侯增謙介紹，鈰嫦娥石和以往的嫦娥石相比，更富輕稀土元素鈰，它記錄了月球演化的不同階段的一個產物，讓人類更好地了解月球的形成演化歷史。

a: 嫦娥五號月壤；c: Pakepake005月球隕石；b,d: 鈰嫦娥石及其共生礦物。（央視新聞）

目前中國已從嫦娥五號月球樣品中發現了3種新礦物，豐富了月球礦物種類庫，為月球研究提供了全新的礦物學研究對象，推動行星礦物學研究邁向更深層次。