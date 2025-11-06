天問一號成功觀測星際天體　為中國航天器首次

《央視新聞》報道，據中國國家航天局消息，近日，天問一號環繞器利用高解像度相機成功觀測到星際天體——阿特拉斯（3I/ATLAS），這也是中國航天器首次觀測到星際天體。其間，天問一號環繞器距離目標天體約3000萬千米，是目前觀測該天體距離最近的探測器之一。



星際天體阿特拉斯與天問一號火星環繞器相對位置示意圖，右圖是2025年10月3日相機拍攝時左圖的局部放大。（央視新聞）

阿特拉斯於2025年7月1日由位於智利的巡天望遠鏡發現，是已知造訪太陽系的第三顆星際天體，沿雙曲線軌道穿越太陽系。該天體可能形成於銀河系中心古老恆星周圍，推測年齡約30億—110億年，有可能比太陽系年齡還老，是探測系外行星成分、演化及早期恆星歷史的稀有樣本，具有重要科學意義。

高解像度相機獲取數據由地面應用系統接收和處理後顯示，圖像中該天體彗星特徵明顯，由彗核及其周圍的彗發共同構成，直徑達數千千米。科研人員利用連續30秒拍攝的系列圖像製作成的動畫形象展示了該天體的運動軌跡。通過這些觀測數據，科研人員正進一步開展阿特拉斯的深入研究。

阿特拉斯的成功觀測是天問一號的一次重要拓展任務，利用探測器觀測暗弱天體為天問二號開展小行星探測進行了技術試驗，積累了經驗。

天問一號環繞器高解像度相機拍攝到的阿特拉斯。（央視新聞）

天問一號團隊於9月初開始着手準備阿特拉斯觀測工作。由於該天體觀測距離遙遠（約3000萬千米），自身運動速度快（約58千米/秒），相對天問一號環繞器的運動速度更快（約86千米/秒），目標尺寸較小（彗核直徑約5.6千米），在火星軌道上觀測亮度非常暗（當前在地球上不具備觀測條件），拍攝難度極大，對火星環繞器姿態指向控制能力和成像策略都提出很高要求。

天問一號環繞器上攜帶的光學載荷原本是為拍攝明亮火星表面而設計，這是首次嘗試拍攝如此遙遠且相對暗淡的目標，該目標比拍攝火星表面目標暗1萬到10萬倍。、天問一號團隊結合阿特拉斯的軌道特性、亮度特徵、幾何尺寸、環繞器科學載荷技術能力，確定採用天問一號環繞器上攜帶的高解像度相機，設計關鍵成像策略，最終成功完成觀測。本次針對微弱探測目標特點，將高解像度相機拍攝能力發揮到極限。

天問一號探測器於2021年2月進入火星環繞軌道，迄今已穩定運行4年8個月，狀態良好。