有中國公民被騙經泰國至泰緬邊境電詐園區　中使館籲提高警惕

「中國駐泰國大使館」微信公眾號發文提醒，近期，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。



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中國駐泰國大使館提醒來泰中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全：

一、提高警惕，防範詐騙

切勿輕信社交媒體、短視頻平台、即時通訊工具中的「高薪招聘」「結伴旅行」「零門檻出國工作」等信息，謹慎結交網友，警惕網友提供的出境工作或旅遊邀請。提高對熟人介紹或中介推薦的境外工作信息的甄別，謹防「熟人陷阱」。

二、依法出入境，遠離高風險區域

嚴格遵守泰國及有關國家法律法規，切勿非法越境或貿然前往邊境地區。非法出境不僅面臨人身風險，也將承擔法律責任。

被困女生小陽。（揚子晚報）

小陽父親籌集贖金轉賬後，對方卻一再拖延放人。（揚子晚報）

三、通過正規渠道求職

務必通過合法中介或正規企業獲取就業信息，認真核實用工單位資質、工作地點及內容，提前辦妥工作簽證，簽訂合法勞動合同，警惕「到崗再簽合同」等說辭。

四、保護個人信息和證件安全

妥善保管護照等重要證件，不隨意交由他人保管，防止被控制或限制人身自由。

五、保持通訊暢通，告知親友行程

出境前將行程、工作地點及聯繫方式告知家人，儘量結伴出行，同親友保持定期聯繫。如通訊突然中斷，應引起高度重視和警惕。

六、如遇緊急情況及時求助

如遭遇誘騙、拘禁或其他危險，應在確保自身安全前提下，儘快聯繫當地警方或中國駐泰使領館求助，也可向國內親屬求助報警。

七、警惕參與違法犯罪的法律後果

電信網絡詐騙等違法犯罪行為將受到中國及有關國家法律嚴懲，切勿抱有僥倖心理參與其中，以免承擔嚴重法律責任。

相關聯繫方式：

泰國報警電話：191

泰國急救電話：1669

泰國旅遊警察熱線：1155（提供中文服務）

外交部全球領事保護與服務應急熱線電話（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308

駐泰國使館領事保護與協助電話：+66-2-245-7010

駐清邁總領館領事保護與協助電話：+66-81-882-3283

駐宋卡總領館領事保護與協助電話：+66-81-766-5560

駐孔敬總領館領事保護與協助電話：+66-80-936-6070

駐宋卡總領館駐普吉領事辦公室領事保護與協助電話：+66-94-595-6158