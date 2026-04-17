19歲女與詐騙通緝犯男友合謀　在泰國扮被綁架騙父親11萬贖金落網

4月16日，泰國警方披露，此前熱議一時的綁架案迎來反轉。19歲的女子董某涉嫌聯合其男友及其他人員，以謊稱自己被綁架毆打為由，讓自己的父親轉贖金11萬（人民幣，下同）。泰國中央調查局聯合相關部門，在北欖府邦披縣邦繳鎮一處出租屋內，將4名中國籍嫌犯逮捕。



泰國中央調查局聯合相關部門，在北欖府邦披縣邦繳鎮一處出租屋內，將4名中國籍嫌犯逮捕。（紅星新聞）

收到勒索信息稱女兒被綁架 支付11萬贖金

綜合內媒報道，河南南陽的董先生發文求助，稱女兒景景1月底突然失聯，經多方排查確定其身處柬埔寨電詐園區。控制景景的人多次向他索要贖金，還在影片通話中毆打景景，並威脅要找人對她實施「輪姦」。

控制者在視訊通話中對景景進行毆打。（揚子晚報）

董先生支付的贖金截圖。（揚子晚報）

董先生稱，他先後兩次支付贖金，總額達十多萬元，但對方始終未放人。3月31日，南陽公安局立案調查。

事件反轉 當事人：配合演戲，目的是要錢

隨後，一名自稱景景的女孩在社交平台發佈「澄清」影片，否認遭綁架脅迫，稱自己是自願前往柬埔寨並選擇留下。

影片中女子表示，自己原生家庭不幸福，與父親關係緊張，曾被送進少管所和精神病院，還稱遭遇過父親猥褻。從精神病院出院後不久，她便搭乘飛機前往廣西，隨後到達柬埔寨。針對此前流傳的被毆打影片，該女子解釋稱，影片是配合他人演戲，目的是向家裏要錢。

一名自稱景景的女孩在社交平台發佈「澄清」影片，否認遭綁架脅迫。（大河報）

該女子解釋稱，影片是配合他人演戲，目的是向家裏要錢。（大風新聞）

後經董先生確認，畫面中的女子樣貌確認為景景。他否認影片中關於家庭關係及猥褻的「指控」，還稱不想做過多澄清，擔心女兒在境外承受更大壓力。

4人因非法入境被捕 其男友為國內網絡詐騙通緝犯

泰國警方接到中方協查請求後，立刻展開調查。通過「被綁架」女孩董某的社交平台賬戶，警方判斷出其近期曾在曼谷輝煌區拍攝影片，確認董某於3月28日至4月2日期間與多名中國人入住該地區一家酒店。警方追查交通軌迹後發現董某一行人包車前往北欖府邦披縣一處出租屋。

目前，于某、董某和另2人因非法入境泰國而被逮捕，泰當局正與中國方面協調安排遣返。（大風新聞）

經調查，警方鎖定有4男2女共6名中國人住在出租屋內，向法院取得搜查令後，辦案人員進入屋內找到被「綁架」的董某。

經初步調查，辦案人員發現董某和另外3名男子都無法出示合法身份證件或護照，且其中一人是董某的29歲男友于某，他是影片中虐待董某的「綁匪」，同時也是另一起江蘇省南京市警方追捕的網絡詐騙案通緝犯。

目前，于某、董某和另2人因非法入境泰國而被逮捕，泰當局正與中國方面協調安排遣返。（封面新聞）

據交代，這起「綁架案」為董某、于某以及另外兩名被捕男子共同策劃，自導自演，目的是向家人騙取贖金。目前，于某、董某和另2人因非法入境泰國而被逮捕，泰當局正與中國方面協調安排遣返。屋內另2名中國人則是合法入境，未被拘留。