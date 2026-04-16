9名中國人入境斯里蘭卡被捕　中方：支持國際合作打擊網絡詐騙

4月16日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。針對斯里蘭卡警方以「虛擬網絡攻擊」罪逮捕9名中國人一事，郭嘉昆表示，中方願同有關國家開展國際合作，共同打擊包括網絡詐騙在內的犯罪活動。



郭嘉昆。（中國外交部）

據《法新社》報道，斯里蘭卡海關部門4月16日表示，9名中國籍人士因涉嫌攜帶通訊設備入境首都科倫坡的國際機場而被逮捕，這些設備被指可能用於網絡詐騙活動。

4月16日，外交部例行記者會上，法新社記者提問，9名中國人日前在斯里蘭卡被逮捕，罪名是「虛擬網絡攻擊」。外交部對這個案件能提供更多的信息嗎？

郭嘉昆表示，不了解具體情況。中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地的法律法規，不從事任何形式的違法犯罪活動。中方願同有關國家開展國際合作，共同打擊包括網絡詐騙在內的犯罪活動。

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科倫坡海關當局稱，9名被捕的中國公民當時正試圖走私通訊設備，據稱這些設備將用於網絡詐騙活動。

斯里蘭卡海關發言人表示，關員從抵達的中國公民身上查獲383部二手手機、101台平板電腦、6個 Wi-Fi路由器和全球定位系統追蹤器。發言人稱，疑犯將這些設備綁在身上，繳獲的贓物價值2400萬盧比（折合約59.52萬港元），現已沒收。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室稱，有組織犯罪團夥利用東南亞各地的賭場、酒店和戒備森嚴的院落作為基地，實施複雜的網絡詐騙，通過加密貨幣投資計劃和虛假戀愛關係欺騙民眾。

中國駐科倫坡大使館表示，正在與當地政府密切合作，防止其公民在該國進行詐騙活動。