廣東女大生赴泰參加潑水節　遭賣至緬甸電詐園　家人付20萬未救出

近日，廣東高校的一名女大學生受朋友邀請前往泰國參加潑水節，下飛機後隨即被控制並轉賣至緬甸電詐園區。家屬為營救女學生已向園區支付3萬U幣（折合人民幣20餘萬元）贖金，卻遭對方一再拖延，目前警方已立案調查。



被困女生小陽。（揚子晚報）

「朋友」未現身 落地即被轉賣

《揚子晚報》報道，被困女生小陽（化名）今年大一。據小陽家屬介紹，她受到一個朋友的邀請，於4月10日從廣州白雲國際機場飛往泰國參加潑水節，並提前購買了返程機票。結果小陽剛落地泰國後，該「朋友」未現身，她反被一名男子控制。輾轉兩日後，小陽被帶至泰緬邊境的三佛塔地區，疑似被轉賣至電詐園區。

家人轉20萬贖金遭威脅 對方拖延放人

4月13日，小陽父親多次撥打女兒的微信語音電話，一位自稱「好心哥哥」的人接通電話。對方聲稱見到小陽後「動了惻隱之心」，花費2.9萬U幣（一種與美元掛鈎的穩定幣）將其買下，要求小陽父親轉3萬U幣來彌補成本後放人。同時，他還威脅小陽父親禁止報警，聲稱如果不打錢，就會把小陽轉賣給他人，說不定還可能遭遇 「輪姦」。

小陽父親籌集贖金轉賬後，對方卻一再拖延放人。（揚子晚報）

小陽父親經多方籌措資金，於4月13日下午向對方轉賬3萬U幣，折合人民幣20餘萬元。對方卻一再拖延，直到4月22日仍未放人。

警方已立案 學校懇請相關部門介入

4月14日，警方已正式立案。（揚子晚報）

目前，小陽能與家人保持手機聯繫，但家人始終不清楚她在園區內是否遭受虐待。4月14日，小陽家人報警，警方已正式立案調查。