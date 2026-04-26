女大生赴泰遭賣至緬甸電詐園　父：園區老闆稱警察也拿他們沒辦法

近日，廣東一名女大學生受「朋友」邀請前往泰國參加潑水節，下飛機後隨即被控制並轉賣至緬甸電詐園區。家屬為營救女大學生已向園區支付折合20餘萬元人民幣的贖金，卻遭對方一再拖延。



內媒《極目新聞》報道，女大學生的父親稱新聞報道出來後，電詐園區老闆感到了壓力，要求刪除新聞報道，又揚言「警方也拿他們沒辦法」。



被困女生小陽。（《紅星新聞》）

被困女生小陽。（揚子晚報）

被困女生小陽在被轉運途中的自拍。（《紅星新聞》）

《極目新聞》報道指，女大學生的父親受採訪表示，電詐園區的老闆非常囂張狂妄，還稱那裡是一個無秩序的地方，警方拿他們也沒有辦法。

女大學生的父親稱，「現在都知道這個事情了，對方壓力也很大。今天（23日）女兒給我們聯繫，園區老闆還想讓我們刪除新聞報道。」

女大學生的父親稱，對方收了錢，但一而再再而三地欺騙，一再地拖延，不知道女兒何時能回來。

「朋友」未現身 落地即被轉賣

據早前《揚子晚報》報道，被困女生小陽（化名）今年大一。據小陽家屬介紹，她受到一個朋友的邀請，於4月10日從廣州白雲國際機場飛往泰國參加潑水節，並提前購買了返程機票。結果小陽剛落地泰國後，該「朋友」未現身，她反被一名男子控制。輾轉兩日後，小陽被帶至泰緬邊境的三佛塔地區，疑似被轉賣至電詐園區。

家人轉20萬贖金遭威脅 對方拖延放人

4月13日，小陽父親多次撥打女兒的微信語音電話，一位自稱「好心哥哥」的人接通電話。對方聲稱見到小陽後「動了惻隱之心」，花費2.9萬U幣（一種與美元掛鈎的穩定幣）將其買下，要求小陽父親轉3萬U幣來彌補成本後放人。同時，他還威脅小陽父親禁止報警，聲稱如果不打錢，就會把小陽轉賣給他人，說不定還可能遭遇 「輪姦」。

小陽父親籌集贖金轉賬後，對方卻一再拖延放人。（揚子晚報）

小陽父親經多方籌措資金，於4月13日下午向對方轉賬3萬U幣，折合人民幣20餘萬元。對方卻一再拖延。

警方已立案

4月14日，警方已正式立案。（揚子晚報）

小陽家人已經報警，警方已正式立案調查。