泰國潑水節「奪命周」｜中國遊客：有人缺氧暈倒、額頭撞傷被抬走
撰文：吳真銘
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泰國災難預防與減災部（DDPM）4月17日公布數據顯示，在4月10日至16日的宋干節（潑水節）期間，全國共發生1242宗交通事故，造成1200人受傷、242人死亡。有參加潑水節的中國遊客憶述，有人缺氧暈倒、額頭受傷被擔架抬走，部份街道十分擁擠。
據公開資料顯示，宋干節（潑水節）是泰國最重要的傳統節日之一每年節日期間，不僅有許多當地民眾上街潑水，還有大批外國遊客慕名參與進來。
《極目新聞》報道，4月17日，多名參加了泰國潑水節的中國遊客表示，當地很重視這個節日，潑水節期間街道上擠滿了大批遊客。
一名剛剛參加過泰國潑水節的中國學生小劉表示，4月12日，她去了曼谷的siam天地和是隆路，前者秩序維護較好，但後者很混亂，「人非常多且擁擠，距離近的話水噴到身上也很疼，考山路那邊還有缺氧暈倒的。」
另一位中國遊客介紹稱，當地坐車較為不便，基本都是摩托車出行，且速度很快，市區都能開到60-70km/h，也確實出現了一些交通事故。他看到有人被人群推搡撞到電線桿，導致額頭受傷被現場急救，之後被擔架抬走。
日前，中國駐泰國大使館曾發佈宋干節期間來泰旅行注意事項，提醒中國遊客嚴格注意交通安全、高度重視涉水安全、文明參與潑水活動、注意防暑降溫。
泰國官方也表示，儘管宋干節已結束，但仍有不少民眾繼續出行或停留旅遊，各地仍需持續加強交通安全管理與宣傳，嚴查酒駕、超速等違法行為，並做好事故傷者及其家屬的救助與善後工作。
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