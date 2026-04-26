法國名牌Lemaire廣告玩「長辮剪刀」被指辱華　遭網民圍攻後道歉

近日，法國時裝品牌Lemaire因一組宣傳廣告照陷入輿論風波。廣告照中出現疑似長辮及剪刀等元素，被內地網民質疑影射清朝歷史，涉及對歷史符號的不當使用，引發辱華質疑。Lemaire公眾號26日發布致歉聲明。



法國時裝品牌Lemaire因一組宣傳廣告照陷入輿論風波。（Lemaire）

法國時裝品牌Lemaire因一組宣傳廣告照陷入輿論風波。（Lemaire）

法國時裝品牌Lemaire因一組宣傳廣告照陷入輿論風波。（Lemaire）

該組香氛器物宣傳廣告照名為「Objets Senteur」，在一張照片中，一款手工編織物外形與長辮相似，旁邊配上了一把剪刀。

在另一張照片中，形似長辮的手工編織物掛在一件長袖衫後面。一張照片則顯示一名模特兒反手將手工編織物在背後拿著。

網民：影射清朝末年剪辮歷史

有內地網民認為長辮與剪刀的組合影射清朝末年的剪辮歷史。大量不滿的評論湧入Lemaire官方社交媒體，Lemaire一度關閉所有帖文的評論功能，但未能平息風波。

有網民稱，「這組服裝和造型，第一眼看過去就很容易讓人聯想到清朝辮子」。有網民稱，「法國人把滿清剪下來的辮子當時尚單品嗎？」也有網民表示，「對品牌挑釁中國文化感覺到很憤怒」。

Lemaire：致以誠摯的歉意

Lemaire終於在26日發布致歉聲明。聲明表示：我們關注到近期圍繞Objets Senteur系列中Tresse物件及其呈現方式所引發的討論。Tresse為一款以手工編織亞麻製成、用於承載香氛的器物作品。對於此次器物與影像表達所引發的疑慮、不適與困擾，我們在此致以誠摯的歉意。

聲明指，我們也意識到，在此次發布與呈現過程中，我們未能充分考慮不同文化語境下可能產生的感知差異與敏感性。作為一個面向全球、多元文化受眾的品牌，我們深知在創意表達中應承擔更審慎的責任。