皇馬中堅胡積臣轉發辱華帖文 微博致歉被批「內地限定」沒誠意
撰文：林芷瑩
出版：更新：
西甲皇家馬德里中堅甸恩胡積臣（Dean Huijsen；內地譯赫伊森），早前在社交平台轉發一條被指涉及辱華的帖文。
2月22日，皇馬在官方微博發表胡積臣的道歉內容，他稱自己誤轉發一條包含冒犯性內容的帖文，純屬無心之過。不過，內地網民拒絕接受道歉，更指出皇馬官網並無發出相關公告，批評這次道歉又是「內地限定，微博限定」。
綜合內媒報道，胡積臣日前在Instagram 上轉發一條多圖動態，首張截圖下寫有兩條英文評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，被認為有明顯的辱華意味，胡積臣隨後刪除。
2月22日，皇馬在官方微博發布胡積臣的道歉內容，稱此事「純屬無心之過」。胡積臣表示：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發了一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」
不過，胡積臣的道歉未能平息內地網民的怒火，認為涉事球員應親自道歉，且皇馬官網無公告，皇馬亦未在X和Instagram等社交平台同步發文，「看不到真誠歉意」，更直言這次道歉又是「內地限定，微博限定」；也有人質疑沒有拍攝道歉影片，胡積臣「知道自己道歉了嗎」。
甸恩胡積臣2005年4月於荷蘭阿姆斯特丹出生，西班牙職業足球運動員，現效力西甲皇家馬德里。
《名偵探柯南》聯乘《我的英雄學院》陷辱華爭議：不尊重中國觀眾台灣遊客16人吃5薄餅 意大利老闆拍片公審捱轟秒跪：我愛中國！韓劇《許願吧，精靈》也辱華？兩件事令內地網友氣瘋 秀智捲風波全智賢新劇被指辱華 大連場景香港取景遭鬧爆：一次得罪兩個城市西方品牌又「辱華」！Swatch「瞇瞇眼」廣告涉歧視 道歉能止血？