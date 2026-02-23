皇馬中堅胡積臣轉發辱華帖文　微博致歉被批「內地限定」沒誠意

西甲皇家馬德里中堅甸恩胡積臣（Dean Huijsen；內地譯赫伊森），早前在社交平台轉發一條被指涉及辱華的帖文。

2月22日，皇馬在官方微博發表胡積臣的道歉內容，他稱自己誤轉發一條包含冒犯性內容的帖文，純屬無心之過。不過，內地網民拒絕接受道歉，更指出皇馬官網並無發出相關公告，批評這次道歉又是「內地限定，微博限定」。



MADRID, SPAIN - FEBRUARY 01: Dean Huijsen of Real Madrid CF runs with the ball during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on February 01, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

綜合內媒報道，胡積臣日前在Instagram 上轉發一條多圖動態，首張截圖下寫有兩條英文評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，被認為有明顯的辱華意味，胡積臣隨後刪除。

甸恩胡積臣（Dean Huijsen）在社交平台轉發一條被指涉及辱華的帖文。

胡積臣在Instagram上轉發的多圖動態，首張截圖下寫有英文評論 Even Chinese call him Chinese（就連中國人都會覺得他像中國人），被指有明顯的辱華意味。

2月22日，皇馬在官方微博發布胡積臣的道歉內容，稱此事「純屬無心之過」。胡積臣表示：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發了一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」

2月22日，皇家馬德里足球俱樂部官方微博發布胡積臣的道歉內容。（微博＠皇家馬德里足球俱樂部）

不過，胡積臣的道歉未能平息內地網民的怒火，認為涉事球員應親自道歉，且皇馬官網無公告，皇馬亦未在X和Instagram等社交平台同步發文，「看不到真誠歉意」，更直言這次道歉又是「內地限定，微博限定」；也有人質疑沒有拍攝道歉影片，胡積臣「知道自己道歉了嗎」。

Dean Huijsen centre-back of Real Madrid and Spain prior the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Levante UD at Estadio Santiago Bernabeu on January 17, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

甸恩胡積臣2005年4月於荷蘭阿姆斯特丹出生，西班牙職業足球運動員，現效力西甲皇家馬德里。