穿PRADA的惡魔2｜亞裔助理名字、書呆子形象辱華？網民揚言抵制

《穿PRADA的惡魔2》（（The Devil Wears Parda，內地稱穿《普拉達的女王》）相隔20年回歸，由「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）與安海瑟薇（Anne Hathaway）再度攜手主演，引發全球期待。



不過日前，該片卻因一段曝光片段在內地引爆爭議，相關話題在微博迅速升溫，閱讀量突破2595萬，讓原本的時尚焦點轉向文化討論。



該片段是一名亞裔小助理角色，有網民指出該角色英文名「Chin Chou」，是與帶有歧視意味的「Ching Chong」高度相似。（微博）

該片段是一名亞裔小助理角色，有網民指出該角色英文名「Chin Chou」，是與帶有歧視意味的「Ching Chong」高度相似。（微博）

該片段是一名亞裔小助理角色，有網民指出該角色英文名「Chin Chou」（另有說法為「Jen Chao」）發音，是與帶有歧視意味的「Ching Chong」高度相似，許多內地網民認為這並非單純巧合。

除了名字之外，該亞裔助理在片中穿著老氣、厚框眼鏡、髮型呆板的形象，與其他主角在時尚產業中形成強烈對比。

內地網民稱這是強化亞洲人「書呆子」刻板印象。該角色在自我介紹時，突然背誦學歷與成績，例如「耶魯畢業、GPA3.86」，被指是強化「亞裔高智商但社交能力低落」的。

該角色在自我介紹時，突然背誦學歷與成績，例如「耶魯畢業、GPA3.86」（微博）

不少內地網友發起抵制，但也有網民認為角色名稱可能本為「Jen Chao」，「秦舟」屬於誤傳，不應過度解讀。此外有網民指出，電影在上海舉辦首映禮時，邀請周也、谷愛淩等大陸明星站台，但對於爭議亞裔角色卻幾乎未進行宣傳，被質疑刻意淡化焦點。

另外，韓國宣傳環節時，則邀請女團IVE成員張員瑛出席，她因擁有甜美精緻的外貌、被稱為「人間洋娃娃」，在亞洲擁有極高人氣。有網民抨擊，片方一方面利用形象亮眼的頂級偶像進行宣傳造勢，卻在電影中呈現外貌與設定相對平庸、甚至帶有刻板印象的亞裔角色，是一種雙標。

網民點睇：

怎麼每次亞裔都是這種形象啊？太地獄了吧！

為什麼不能敏感？這個名字一看著就不對勁？

赤裸裸就是歧視。

很失望，明明知道中國粉絲數量有多大，就是亞裔刻板印象。

