全智賢新劇被指辱華　大連場景香港取景遭鬧爆：一次得罪兩個城市

韓國女星全智賢暌違四年回歸小螢幕，攜手男星姜棟元主演Disney+原創韓劇《暴風圈》，原本被視為年度最受期待的大作之一，卻因劇中台詞及場景設計在中國引發巨大爭議，被扣上「辱華」帽子。



綜合兩岸媒體報道，全智賢在劇中飾演總統候選人徐聞柱，在第4集中說出一句「為什麼中國會偏好戰爭？」隨即在微博引起軒然大波。許多內地網民批評這句台詞是對中國形象的污名化，並痛斥「這完全與現實脫節」。不少人留言稱「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求的是和平，這是污蔑」，也有人質問「我們發起了幾場戰爭？」甚至有人氣憤表示，「要是真的愛好戰爭，就輪不到她們在這裡拍電視劇了」。

除了台詞，劇中標註為「中國大連」的場景同樣引發爭議。《暴風圈》選擇在香港取景，畫面裡的牌匾明明使用繁體字，卻被標示為大連，且場景簡陋，街道看似棚戶區，還搭配暗色調濾鏡，讓不少內地觀眾認為這是刻意醜化中國城市，痛批「自欺欺人」、「刻板印象拉滿」。有網民認為，「既然要標上大連，直接去大連取景都比在香港更合理」。

經過網民一搜，原來取景地方並不是大連，指向位於香港的長興燕窩莊。

然而，這類的爭議與2019年因言行被批辱華的韓國女星張娜拉有幾分類似。當年張娜拉多次公開解釋、召開記者會道歉，卻仍難挽回內地觀眾的反感。如今全智賢事件再度引發輿論風暴，微博上充斥「堅決抵制」、「限韓令鎖死」、「從此列入黑名單」等聲音，甚至有網民感嘆「最喜歡的女演員之一也要被封殺了」。

也有少數網民認為外界反應過度，強調「每個地區都有落後角落，未必是刻意抹黑」，但更多聲音認為韓劇長期以來對中國的呈現充滿刻板印象，這次再度觸碰敏感神經。