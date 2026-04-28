廣東十五五《規劃綱要》：GDP年增5%左右，重點任務為大灣區建設

4月28日，《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）正式發布。



在經濟發展方面，《規劃綱要》定下了全省地區生產總值年均增長5.0%左右的目標。此外，「十五五」時期，廣東的全社會研發經費投入年均將增長5.0%；居民人均可支配收入增長將與GDP增長同步，養老機構護理型床位佔比將從2025年的75%提升到80%，3歲以下嬰幼兒入托率將累計提高6.5個百分點。

《規劃綱要》突出以粵港澳大灣區建設為牽引，將其放在重點任務首位，提出要久久為功推動粵港澳大灣區建設，打造富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。廣東將攜手港澳健全協商合作機制，共同建設創新策源、產業高地、開放樞紐、幸福家園，把粵港澳大灣區建設成為輻射全省全域、引領國內國際的強勁引擎。

《規劃綱要》突出以粵港澳大灣區建設為牽引，將其放在重點任務首位。（資料圖片）

《規劃綱要》全文約11萬字，共21章，設置了經濟發展、創新驅動、民生福祉、城鄉區域、綠色低碳和安全保障六大類22個指標。

《規劃綱要》提出未來五年廣東發展的八個主要目標，包括全省高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、城鄉區域發展更加協調、進一步全面深化改革取得新突破等。

值得關注的是，《規劃綱要》中還設置了縣域常住人口城鎮化率、城鄉居民人均可支配收入比值、海洋生產總值等3個特色指標，提出到2030年，縣域常住人口城鎮化率將達到50%左右，城鄉居民人均可支配收入比值將從2025年的2.27縮小為2.05，海洋生產總值將達到2.8萬億元。

《南方日報》報道指，作為全國常住人口城鎮化率最高的省份，廣東將常住人口城鎮化率指標調整為縣域常住人口城鎮化率指標，設置城鄉居民人均可支配收入比值指標，旨在著重提高省內潛力地區等城鎮化發展水平，推動廣東加快補齊高質量發展的突出短板，引導城鄉區域協調發展。

據了解，廣東海洋生產總值已連續31年位居全國第一，設置海洋生產總值指標有利於引導加快建設海洋強省，推動海上新廣東建設取得新突破。