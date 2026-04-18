林志鵬｜十五五與香港之九： 建設青年向上流動階梯

來稿作者：林志鵬博士



香港要走「十五五」的新路，不能只談產業升級、創科突圍，一個最能影響城市信心的問題是——青年還有沒有一條清晰、踏實、向上流動的路。所謂「向上流動」，不是一句勵志口號，而是一套社會制度：讀什麼、學什麼、做什麼，能不能靠努力換來更好的生活。近年來不少青年感到「梯子變窄、台階變滑」，並非他們不肯拚，而是產業結構、技能供給與就業銜接之間出現斷層：讀到的未必用得上，用得上的又未必有清晰入行通道；企業說缺人，青年卻說找不到好工；社會說創新，青年卻看不見穩定的職涯路線。要在「十五五」夯實社會信心，關鍵是讓青年機會的「供給」制度化，把向上流動的梯子搭起來。



青年對未來焦慮源自路徑缺乏

青年之所以對未來焦慮，往往不是因為沒有願景，而是缺乏路徑：哪個行業有增量？需要什麼技能？怎樣取得認證？如何累積經驗？第一份工作從哪裏開始？下一級怎樣晉升？如果政府、學校、企業不能把這條鏈串起來，再多的青年政策都容易變成零散的活動，熱鬧一時、無法沉澱。「十五五」的五年區間非常珍貴，最適合做「制度工程」，要把每條賽道的入行路線幫助年輕人打通，再把成功模式複製擴大。

第一，香港要在幾條最具增長潛力、也最貼近青年能力結構的賽道上，建立「實習—學徒—認證—就業」的銜接機制，讓青年知道「怎樣入行」。這些賽道至少包括：創科與數據相關工作、醫健與照護服務、綠色金融與綠色工程、文旅與會展經濟、以及法律會計保險等專業服務的數字化升級方向。香港過去常見的問題是：實習很多，但與就業脫節；證書不少，但市場不認；培訓有了，但缺少真實工作場景。因此，要改變，就要把「培訓」和「用人」綁在一起：由政府牽頭做平台，行業出題目、出崗位、出導師，學校按崗位需求調課程，最後以「可聘用」作檢驗。

尤其是創科賽道，不能只靠比賽與講座，要以真項目、真數據、真交付建立經驗；醫健賽道也不能只靠學科理論，要透過分層實習與臨床、社區場景，讓青年看見穩定而有尊嚴的職涯；綠色賽道更要把標準、審計、報告、工程與金融工具串起來，形成可進可升的專業路徑。

職專教育不能與產業脫節

第二，要把職專教育真正「對表」產業需求，讓職專成為向上流動的「主梯」而不是「備胎」。香港社會長期存在一種偏見：職專似乎不如學術；但在新一輪產業升級下，最缺的往往不是「紙上學歷」，而是能上手、能交付、懂規程、能協作的技能型人才。北部都會區要落地，離不開建造、工程、機電、智慧城市運維、物流與供應鏈管理；醫療系統要擴容，離不開護理、照護、藥劑、醫療行政與資訊化；創科產業要壯大，離不開技術員、測試驗證、品質管理、資料標註與系統運維。若職專教育仍與產業脫節，青年自然覺得「讀完也找不到方向」。

因此，「十五五」期間職專教育要做好三件事：一是課程與崗位標準對接，按行業能力框架重建課程；二是學校與企業共建實訓基地，讓訓練在真場景完成；三是建立清晰的「技能—薪級—晉升」通道，讓青年看到職專不是止步，而是可向上延展到專業資格、管理職與創業路徑。

利用好大灣區交流平台

第三，要用大灣區的平台擴大青年舞台，讓「機會」不只在本地小範圍打轉。香港青年的人才優勢很明顯：語言能力、國際視野、專業訓練，以及制度環境下的合規意識。但香港市場容量有限，某些新興行業在本地起步階段崗位不多，青年容易覺得「等位太久」。大灣區恰恰提供了規模與場景：更多企業、更大市場、更快迭代。「十五五」期間，香港要更制度化推動「灣區實習—就業—創業」的銜接，而不是零散的交流團。

可以考慮以幾條重點產業鏈為單位設「跨境人才走廊」：例如創科與先進製造鏈、醫健與生物醫藥鏈、綠色科技與新能源鏈、文旅與會展服務鏈等，由特區政府搭平台、行業協會做對接、企業提供崗位、院校配套學分與認證，讓青年能帶着明確崗位去、帶着可轉換的經驗回來。更重要的是，要把跨境服務做細做實：勞動保障、職涯輔導、法律與稅務常識、專業資格互認與轉換等，都要配套，才能讓青年去得安、行得穩、干得值。

建設可評估交付機制

第四，青年向上流動的「梯子」搭建，還要靠一套可評估的交付機制。「十五五」期間，能否把青年機會做成制度供給，要用指標衡量效果：一是「入行率」——重點賽道的實習轉正比例、學徒完成率、初次就業質量；二是「晉升率」——入行後兩三年的薪級提升、取得專業或技能認證的比例；三是「留才率」——青年是否願意在相關行業長期發展，是否看得到未來。政府可以把資源投向那些能形成「閉環」的項目，而不是把資源分散在難以沉澱的短期活動。

說到底，青年問題關乎發展問題、治理問題、信心問題。香港要在「十五五」把握機遇、推動高質量發展，就必須讓青年相信努力有回報、技能有價值、前途有路徑。把青年機會做成制度供給，是香港「十五五」應該交出的「民心工程」，也是一座城市走向長治久安、由治及興最扎實的根基。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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