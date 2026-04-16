夏寶龍與三名訪京司局長座談　交流香港主動對接「十五五」

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，今日（4月16日）在北京政務司司長陳國基、財政司司司陳茂波、政制及內地事務局局長謝小華一行，就香港主動對接國家「十五五」規劃、融入和服務國家發展大局座談交談。



4月16日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長謝小華，就香港主動對接國家「十五五」規劃交流座談。（港澳辦）

港府昨即日宣布三名司局長訪京拜會港澳辦

港澳辦發布消息指，夏寶龍今日上午會見陳國基等人，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、副主任章冬梅等参加會見和座谈。章冬梅原為全國婦聯副主席，上月25日正式出任港澳辦副主任，是港澳辦2023年「升格」後首位女性副主任。

特區政府昨日上午公布，陳國基、陳茂波和謝小華於昨日下午前往北京，就對接國家「十五五」規劃拜訪國務院港澳事務辦公室。其中，陳國基是繼4月2日後，月內第二次訪港澳辦，上次與夏寶龍見面談及北部都會區大學城規劃發展。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

夏寶龍促港府編好五年規劃

夏寶龍昨日上午為「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭，表示相信港府會履行好當家人職責，更好統籌安全和發展，編制好首個五年規劃，結合高效市場和有為政府，更有力推動香港由治及興。他指，相信司法立法會於行政協作配合，提供「十五五」時期的香港提供有力法治保障。他呼籲企業家積極支持參與推動北都建設。