深圳酒吧15歲陪酒女飲兩杯溝｢迷姦水｣綠茶亡　電商平台可買到惹議

內媒近日揭露，深圳2023年發生一宗因飲用「滴滴水」（又有「迷姦水」等稱呼）致人死亡的悲劇。一名年僅15歲的陪酒少女在酒吧過量攝入含該成份的飲品後，因γ-羥基丁酸中毒身亡。內地辯論節目《奇葩說》嘉賓羅淼在微博發文稱，這類「滴滴水」的主要成分在電商平台上隨意售賣，引發關注。



兩杯「滴滴水」致命 涉案4人獲刑

公安機關查獲含「滴滴原液」的飲料。（示意圖/檢察日報）

《南方都市報》報道，2023年10月25日凌晨，涉案的其中2名酒客在深圳龍崗區某酒吧，將隨身攜帶的約40ml「滴滴」原液（即「1,4-丁二醇」）加入綠茶後，勾兌成「滴滴水」飲用。期間，該酒吧的銷售員為留住客戶及讓他們多購買酒水，叫來15歲的陪酒少女劉某甲陪酒。

「滴滴水」飲用完畢後，該2名酒客要求酒吧銷售員到其他卡座向他人拿取「滴滴」原液，隨後加入兩瓶綠茶飲料繼續勾兌飲用，劉某甲在此期間攝入約兩大杯。凌晨4時30分許，劉某甲離開。早上7時許，她因過量飲用「滴滴水」身體出現異常，經醫護搶救無效死亡。經鑑定，死者符合因γ-羥基丁酸中毒死亡。

廣州郵局海關官員查獲含有「γ-羥基丁酸」的精油和藥片。（廣州郵局海關）

報道指，案發後，涉案4人（包括2名酒客、酒吧銷售員及提供「滴滴」原液的人）均被以過失致人死亡罪判刑一年至一年十個月不等。酒吧所屬公司賠償123萬元人民幣。

什麼是「滴滴水」？

「γ-羥基丁酸」合成物的不同名稱。（澎湃新聞）

《羊城晚報》報道指，案中的「滴滴水」原液即「1,4-丁二醇」，是「γ-羥基丁酸」前體物質，可在人體內通過乙醇脫氫酶代謝，迅速轉化成「γ-羥基丁酸」。「γ-羥基丁酸」對人體中樞神經系統有強烈的抑制作用， 是內地規定管制的第一類精神藥物，屬於合成毒品。

「γ-羥基丁酸」又有「神仙水」、「迷姦水」、「聽話水」等多種稱呼，可導致暫時性記憶喪失。如果攝入過量，可致心搏徐緩，有可能發生痙攣性肌肉收縮、神志不清、譫妄、抽搐、昏迷、肝衰竭、呼吸抑制、呼吸暫停、低血壓和吸入性肺炎；中毒者還可能因嘔吐使呼吸道梗阻而窒息而死。

4月27日，內地辯論節目《奇葩說》第三季辯手羅淼發文稱，發現「1,4-丁二醇」可以在電商平台上隨意售賣。他表示，「1,4-丁二醇」作為一種常用大宗工業原料，同時又是明確的涉毒危險品，理應被更嚴格監管。目前，淘寶平台已經全面下架「1,4-丁二醇」，但仍不會影響工廠及實驗室購買。