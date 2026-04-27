深圳網紅餐廳十幾間店一夜間全倒閉失聯　顧客儲值卡餘額凍過水

近日，不少深圳網友在社交媒體稱，曾在深圳紅極一時的連鎖韓國菜餐廳「春熙台韓料小食堂」（以下簡稱「春熙台」）十幾家門市一夜之間全倒閉。有市民稱自己此前充值金額無法消費、聯繫不上商家。



連鎖韓國菜餐廳「春熙台」曾在深圳紅極一時，十幾間店卻在一夜間全倒閉失聯。（大眾點評）

連鎖韓國菜餐廳「春熙台」曾在深圳紅極一時，十幾間店卻在一夜間全倒閉失聯。（大眾點評）

連鎖韓國菜餐廳「春熙台」曾在深圳紅極一時，十幾間店卻在一夜間全倒閉失聯。（大眾點評）

綜合深圳新聞網及深圳衛視《第一現場》等報道，內媒記者4月26日走訪深圳多家春熙台門市，包括福田COCO Park及羅湖的萬象食家分店等，發現確實沒有開門營業，甚至有些門市外面已架設圍擋。

在大眾點評APP上搜索「春熙台」，搜索結果顯示深圳12家「春熙台韓料小食堂」均「暫停營業」，此外還有一家門店顯示「歇業關閉」 。

連鎖韓國菜餐廳「春熙台」曾在深圳紅極一時，十幾間店卻在一夜間全倒閉失聯。（大眾點評）

連鎖韓國菜餐廳「春熙台」曾在深圳紅極一時，十幾間店卻在一夜間全倒閉失聯。（大眾點評）

有多名消費者在網上表示，他們的春熙台儲值卡餘額無法使用且聯絡不到商家，「沒通知、沒解釋，連張正式告示都懶得貼。」不少消費者稱，曾在春熙台辦理了200元到1000元（人民幣，下同）不等的儲值卡，目前仍有不少餘額。

有消費者接受採訪表示，她和丈夫去年底在春熙台充值了800元，現在還剩約570元。

多名消費者在網上表示，他們的春熙台儲值卡餘額無法使用且聯絡不到商家。（深圳新聞網）

內媒記者也多次撥打該餐飲品牌多家門市電話，均提示電話無法接通。透過搜尋企查查官網，可見深圳市春熙台飲食連鎖有限公司已於2025年2月28日註銷。