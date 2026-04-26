深圳大學生飲農藥10天後毒發　多器官衰竭險死　醫護搏鬥11天救回

深圳21歲大學生小華，因學業壓力太大網購農藥後服用，因初期無明顯不適並未在意，未料十多天後毒發送院。深圳市寶安區中心醫院急診科與ICU團隊與死神博弈11天，才將其從生死線救回。



4月24日，深圳市寶安區中心醫院介紹，1月16日，醫院急診科接診21歲在校大學生小華，他被送到醫院時已意識模糊、四肢乏力，甚至無法獨立行走。

醫生得悉，小華在入院前8小時突然出現腹痛、腹瀉和嘔吐等症狀。經檢查，初步考慮為感染性腹瀉、急性胰腺炎、腸梗阻等常見的消化系統問題，於是立即給予小華補液、解痙、止痛以及抗感染等治療。

小華服食農藥，10多天後才出現劇烈反應送院。（深圳市寶安區中心醫院）

入院後，小華的病情不但沒有好轉，反而持續惡化，其血肌酐從79umol/L飆到864umol/L，全日尿量只有100毫升，是明顯的急性腎衰竭。考慮小華有毒物中毒的可能，醫生團隊立即為他篩查毒物，檢測報告證實其血液中敵草快濃度為192.1 ng/ml，小華隨即被轉入ICU治療。

在醫生的耐心詢問下，小華才交代過去幾個月在學校壓力很大，情緒長期低落。入院前十多天，他網購一瓶敵草快製劑，並喝了兩三口。當時身體並無明顯不適，直至幾天後才出現劇烈反應。

「敵草快」是一種非選擇性的速效滅生性除草劑，目前尚無特效解毒劑，都是高毒性藥物，致死率高。（微博）

醫院的重症醫學科全面評估病情，立即制定綜合治療方案，惟小華接連患上腎衰竭、肝功能損傷、全血細胞減少、凝血功能障礙，最終確診多器官功能障礙綜合症。

醫療團隊全力搶救，在治療11天後，小華的情況逐漸好轉，2月10日從ICU轉入普通病房繼續接受治療。幾天後，小華恢復食欲，精神狀態良好，可與醫護人員正常交流，至2月15日順利出院。