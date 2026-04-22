深圳火鍋店招大學畢業生　初始底薪¥5000　店家：晉升後可賺10萬

近日，有網民在社交平台分享圖片稱，深圳一家火鍋店門口擺出招聘啟事，上面寫着「985/211畢業生看過來」，招聘崗位為儲備店長崗位，目標人群是985/211院校應屆畢業生，不限制專業，業績達標的話底薪5000元（人民幣，下同），還有業績疊加，節日福利。



該崗位需從服務員做起，6-12個月專項考核通過即晉升門店店長，店長月享5萬-10萬元分紅，業績無上限。

深圳一家火鍋店門口擺出招聘啟事，上面寫着「985/211畢業生看過來」。（南方新聞網）

據媒體報道，發布招聘啟事的品牌為重慶馬廠老火鍋店。有管理人員介紹，該招聘屬實，招聘門店在深圳南山區，目前深圳有兩家店在招人。985/211應屆畢業並非硬性招聘要求，普通本科生也可以應聘儲備店長，雖然底薪5000元，但晉升店長後，能享有豐厚分紅，目前兩個分店已招到8名管培生，裏面有985畢業生在崗。

深圳火鍋店招高校畢業生做員工▼▼▼

4月21日，記者以求職者的身份致電馬廠老火鍋（南山南頭街店），該門店管理人員對記者表示，他自己就是985畢業生，此次招聘的實際是管培生，公司會把該教的教你，「把路鋪好」，但也無法保證最終一定能真正開店，「有些自己半途而廢的，也有些就被淘汰掉了。」

該管理人員稱，他的門店招聘要求本科生起步，其他門店或許要求會降低，「這不是學歷歧視，篩選的效率可能會高一些。」據介紹，如果順利的話，管培生可以一路成長為店長，新開自己的分店，但需要自己出資40%，分紅也是按此比例。

2025年，深圳一餐飲店招聘服務員，在學歷方面也有要求。（抖音@橙柿互動）

2025年，費大廚辣椒炒肉深圳一門店招聘服務員，在學歷方面就曾要求「本科學歷以下勿擾」。 據媒體報道，涉事門店對此招聘啟事回應稱，該招聘要求是上一任門店經理制定，實際招聘中不是全看學歷，也要看社會經驗，本科學歷員工在內部晉升時會更具優勢。「目前已經有幾個本科學歷的服務員在這了。」

本科的話晉升空間會更大，基本上一年到兩年都會晉升為店長。

當時，深圳市人力資源和社會保障局工作人員針對招聘學歷要求表示，法律並未禁止企業設定學歷要求，但規定不得在民族、性別等方面進行歧視。企業有權根據崗位需求選擇學歷，此次事件不存在學歷歧視問題，企業可依據自身要求設定招聘學歷門檻。

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