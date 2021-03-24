國產櫻桃每斤售120元比進口車厘子更貴　憑新鮮度及口感獲青睞

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 16:50

自今年1月江蘇無錫在進口車厘子表面檢測出新冠病毒核酸陽性後，內地的車厘子市場隨即成為驚弓之鳥，銷量與價格都大幅下跌，車厘子出口大國智利更是在輸華的14年中遭受到了前所未有的打擊。 而山東、遼寧、河南、湖北等地早前便有車厘子果樹的引種，形成了多品種的中國大櫻桃，目前已具有相當產能規模，品味、質量都與進口車厘子相當。 如今，時值3月末，隨著進口車厘子的銷售進入尾段，溫室種植的國產櫻桃開始批量上市。在福建廈門，產自遼寧大連的櫻桃已經開始在市面上售賣，每斤120元（人民幣，下同）的價格，更是較進口車厘子高出一倍。

據《央視財經》報道，在廈門的一間超市中，產自大連的櫻桃被擺放在了生鮮區最顯眼的位置，一盒毛重（貨物連同包裝的重量）250克的大果級櫻桃的標價為59.9元。雖然價格並不便宜，但國產櫻桃憑藉顆粒飽滿、口感新鮮吸引了不少消費者購買嚐鮮。有消費者表示，「它品質好，而且個頭比較大。」至於銷量方面，超市經理就介紹指，較去年同期要高出5倍。

在廈門的一個農貿市場中，亦都有產自大連的櫻桃售賣。有檔主介紹指，由於櫻桃不耐儲存，所以每日的進貨量不大，大約在10斤左右，基本可以當日售完。

據了解，產自山東煙台、濰坊等其它產區的櫻桃，預計將於4月初陸續上市，屆時國產櫻桃的價格也將有所下降。有分析指出，隨著更多產區的櫻桃的傷勢，櫻桃的價錢會降價大約50%左右，至到每斤售價降至40元—50元。

另據《半島晨報》報道，大連瓦房店市得利寺鎮的溫室櫻桃已經成熟上市，有較好的新鮮度和口感，市場供不應求，價格堅挺。有櫻桃種植戶表示，農曆新年期間櫻桃售價在120元一斤左右，現在溫室櫻桃已經大面積成熟，價格也降到75元至80元每斤，基本與往年持平。

（央視財經／半島晨報）