新冠肺炎｜江西男買涉疫車厘子探岳父　年廿九起一家五口隔離14日

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-16 22:02

內地早前有多批進口車厘子被檢出新冠病毒陽性。近日，江西吉安一名男子買了一箱車厘子去探訪岳父，但因所購車厘子的批次可能涉疫，結果導致一家五口需在大年廿九（10日）起隔離14日，事件引發廣泛關注。

內媒報道指，蔡姓男子透露，自己本月8日買了一箱車厘子去探望岳父，9日就接到官方電話被告知車厘子可能涉疫。10日，一家五口需要隔離。

經檢測，涉事車厘子和蔡男家屬對新冠病毒均呈陰性，但他們還是被要求強制居家隔離14天，蔡男對此表示非常不能理解。吉水縣阜田鎮鎮長則指出，是因為蔡男購買的車厘子同批次有對病毒呈陽性，所以才按照統一要求進行隔離。

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蔡男又指，其年齡已八九十歲的祖母因為患有嚴重的支氣管炎需要治療，因為村醫不願上門為其診治，故祖母被當地政府帶到統一隔離點接受治療，造成了高昂的治療費用。

報道指，目前除了蔡男及其妻子已申請返回市裡進行醫學觀察外，他的岳父則獨自一人在家接受隔離觀察，其母親和祖母則依舊在統一隔離點。

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據早前報道。內地再有進口車厘子被檢出新冠病毒陽性，分別流入江西撫州市和安徽宣城市，並已經全部出售。撫州市樂安縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室於6日發布《關於涉疫進口櫻桃流入我縣的健康風險提示》，稱該縣已迅速對涉疫產品啟動有關工作。據指，該批次涉疫進口智利產車厘子已流入該縣名門首府小區門口e果園水果店，且在1月10日前全部售空。

（綜合報道）