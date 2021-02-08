上海男網購「美國車厘子」竟產自山東　中港兩地均曝冒牌牟利案

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-08 11:07

中國裁判文書網本月1日公布，上海有市民網購美國進口車厘子後，因商家沒有提供進口檢驗檢疫報關單，遂向法院提起訴訟，要求10倍賠償。經查，所謂的進口車厘子竟來自山東。商家最終因虛假宣傳，需賠償16128元（人民幣，下同，約合19360港元）。

判決書顯示，上海居民耿某誠去年5月1日，在陽泉市博眾商貿有限公司（下稱博眾商貿公司）經營的淘寶店上，購入35份名為「順豐空運美國車厘子進口2斤新鮮水果甜脆5當季大櫻桃包郵」的商品，共計5376元（約合6453港元）。他在3日後收到商品，物流信息顯示發貨地為山東省臨朐縣。由於該公司未能提供進口檢驗檢疫報關單，耿某誠於同月30日向上海市浦東新區人民法院提起訴訟，要求10倍賠償。

內地民眾在超市內選購車厘子。（視覺中國）

一審法院認為，博眾商貿公司涉案商品產地是山東省臨朐縣，並非進口食品。物流信息顯示發貨地位於山東省臨朐縣，耿某誠以未能提供進口檢驗檢疫報關單為由，主張10倍賠償，在法律上沒有根據，不予支持。由於該公司明顯是虛假宣傳，構成對耿某誠的欺詐，應承擔「退一賠三」的法律責任，但因涉案商品已扔棄，所以該公司無需退款，只需承擔3倍賠償責任，共計16128元。

博眾商貿公司不滿一審判決上訴，主張涉案商品為食用初級農產品，而非被耿某誠主張的食品。上海市第一中級人民法院認為，該公司所售商品的詳情頁面及商品名稱，足以誤導消費者，構成欺詐。《消費者權益保護法》中規定的3倍貨款懲罰性賠償，並不以消費者受到人身或健康損害為適用前提。根據《食品安全法》的規定，食用農產品屬於食品類，博眾商貿公司認為車厘子不屬於食品的觀點，法院不予支持，遂駁回上訴，維持原判。

進口車厘子深受市民喜愛。（視覺中國）

據了解，內地某電商銷售平台上的多間店舖，宣傳標題中均有「智利進口車厘子」字樣。相關網店客服工作人員稱，店內所售賣的車厘子為智利生產，但發貨地均為山東、安徽、上海、佛山、北京等省市，並表明現時進口水果至少進行5次核酸取樣，沒有檢驗報告都不允許流入市場。

無獨有偶，香港近日亦發生同類事件。油麻地有水果店疑將平價車厘子，包裝成「43°澳洲塔斯曼尼亞南部車厘子」出售，企圖魚目混珠，賺取差價圖利。香港海關共檢獲196盒、共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子，估計市值約8萬元，一名41歲女售貨員被捕。

油麻地水果店賣冒牌澳洲車厘子 女售貨員被捕 海關教3招分真假

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（上游新聞）