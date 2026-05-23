山西煤礦爆炸｜倖存礦工暈倒1小時醒來：叫醒旁邊的人一起逃離

5月22日晚上，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，據當地官方記者會，事故截至23日深夜已造成82人死亡，2人失蹤，128人受傷住院治療。目前，事故救援工作仍在進行中。



事故發生後，受傷礦工被送往市縣兩級4家醫院接受救治。多位倖存傷員稱，爆炸時聞到難聞的味道，有人在井內暈倒了一個多小時，還有人被爆炸的衝擊波掀翻在地。



山西留神峪煤礦爆炸時的井下畫面。（央視新聞）

「和放炮一樣的硫黃味」 有傷員稱跑了兩個小時才升井

截至5月23日，沁源縣人民醫院收治了27位病人，其中1人重症，26人輕傷。醫生介紹稱，傷者主要受有毒氣體傷害，目前最重要是讓傷者接受「高壓吸氧」治療，並為每名傷者制定針對性的治療方案。

央視報道，多個倖存傷員講述井下遇險經過。受傷礦工王勇回憶，當時在井下的時候，沒聽見任何響聲，僅出現一股煙。「當時聞到和放炮一樣的硫黃味。我就叫人跑，跑的過程中看到有被煙嗆倒的人，當時我也暈了」，據他稱，他躺了將近一個小時後醒來，又把旁邊的人叫起來一起出了井。

另一名礦難傷員劉思傑說，聽到類似喇叭廣播的喊聲之後立刻往出撤。他稱，當時巷道裡煤塵很大，「視線特別不好，呼吸也不好，然後就認準方向，一直使勁往外跑，跑了大概有十幾分鐘，就感覺意識有點模糊了」。劉思傑表示感到特別害怕，想著還沒好好孝敬過父母，一定要跑出去，不能倒在井下，「大概跑了兩個小時，劫後餘生，感覺活著真好。」

礦工：救援時背了兩個自救器，井內四處躺着人

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

另據《紅星新聞》報道，一名煤礦工作人員表示，事發時自己正在地面上工作，聽到井口處傳來爆炸聲音，「有東西噴了出來」。據其介紹，當晚（22日）晚上10時許，其下井協助救援，一直持續到23日凌晨5時許。該名人員稱，聽到爆炸聲後，通過內部電話聯繫井下人員，但未能打通。他下到井內救援時背了兩個自救器，拿了十幾瓶礦泉水，井內有怪味，四處躺著人。

山西留神峪煤礦爆炸時的井下畫面。（新華社）

該工作人員還表示，其作業面離井口較遠，有4000多米，平時需要乘坐索道3次，再徒步1000多米，但事發後，索道無法使用，只能步行抵達。他稱，在其作業面工作的人員有昏迷的情況，意識不好，有人被扶出來，也有人被擔架抬出，出井口後就上了救護車。

5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

救援現場。（新華社）

同日，一名事發時在井下作業後獲救的人員稱，自己工作的作業面離井口較近，事發時聽到響聲，隨後被衝擊波掀翻在地，聞到一股不好的氣味之後昏迷，「（聲音）就跟我們幹活要放炮的時候是一樣的，衝擊波把我們吹倒了，聞到難聞的味道，就是粉塵。」該名獲救人員稱，其醒來後發現自己在救護車上，後被送往醫院救治，沒有外傷但頭腦有些不清醒。

據現場救援指揮部，目前升井的傷者均被送到了醫院進行救治。沁源縣人民醫院目前收治的病人共27人，其中1人重症26人輕傷。（央視新聞）

據現場救援指揮部，目前升井的傷者均被送到醫院救治。沁源縣人民醫院目前收治的病人共27人，其中1人重症，26人輕傷。

醫生介紹，傷者主要受有毒氣體傷害，目前最重要是讓傷者接受「高壓吸氧」治療，並為每名傷者制定針對性的治療方案。