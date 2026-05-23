無定位、假圖紙、井下爆炸點現積水　山西礦難搜救現三大難點

5月22日晚上7時29分，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，至今造成90人死亡，多人受傷。

《央視新聞》報道，截至5月23日下午4時半，留神峪煤礦爆炸事故仍有9名礦工失聯。由於爆炸點附近出現積水，救援人員正緊急制定新的救援方案。同時，留神峪煤礦提供的圖紙與實際不符，救援人員只能逐個巷道搜救。



2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

據報道，現場有兩隊國家救援隊伍，四隊地方救援隊伍，共345名的救援人員，他們組成小隊分批下井持續展開搜救和排查工作。

目前，現場救援難點包括爆炸點附近出現積水，以及井下有少量坍塌。救援人員猜測失聯礦工極有可能在爆炸點附近，但留神峪煤礦提供的圖紙與實際礦下情況不符，救援人員只能逐個巷道摸排，增大救援難度。現場專家及救援人員正緊急制定新的救援方案，並調集相關的排水設備，加快人員搜救。

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

同時，平常每位礦工入井時均需要先登記，並攜帶隨身定位卡，但此次出事的部分礦工並沒有攜帶定位卡，救援人員難以確定失聯者的位置。

據介紹，國家在所有煤礦都建立了有毒有害氣體的在線監測系統。留神峪煤礦發生爆炸後，井下的瓦斯（易燃易爆氣體）、一氧化碳等多種有毒有害氣體飆升，位於北京的系統即時監測到異常情況，立即調派救援人員到場，第一批的救援人員於5月22日晚10時許下井展開救援。

有毒有害氣體在線監測系統。（影片截圖）

（影片截圖）

（影片截圖）

現場專家及救援人員緊急制定新的救援方案。（影片截圖）

報道稱，此次事故傷亡巨大的原因，與瓦斯爆炸的兇險性有關。瓦斯在密閉空間發生爆炸，衝擊波非常可怕。相關數據表明，瓦斯爆炸的衝擊波最大可達每秒數百米，衝擊到人，會造成非常嚴重的震爆傷，還可能導致巷道的石頭掉落，壓傷礦工。

此外，爆炸發生時還可能形成上千攝氏度的高温。另外，一氧化碳一旦爆炸，地下空間的氧氣會急劇減少，令人窒息。大量有毒有害氣體的產生，也會對井下人員的生命安全造成威脅。如此兇險的爆炸只在幾秒鐘之間發生，留出的逃生時間非常有限。