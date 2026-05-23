山西礦難｜出事煤礦屬高瓦斯礦井　極易引發爆炸事故

5月22日晚上7時29分，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸。截至5月23日下午2時，事故已造成90人死亡。

官方公開信息顯示，出事的礦井今年1月剛完成生產要素信息的登記和建檔，其礦井瓦斯等級明確標註為風險極高的「高瓦斯礦井」。



長治市能源局公開信息顯示，出事的煤礦屬於高瓦斯礦井。根據國家煤礦安全監察局、國家能源局發布的《煤礦瓦斯等級鑑定辦法》及《煤礦安全規程》，礦井瓦斯等級劃分為低瓦斯礦井、高瓦斯礦井和煤（岩）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井。

留神峪煤礦辦公區。（中新網）

高瓦斯礦井指礦井相對瓦斯湧出量大於10立方米/噸，或礦井絕對瓦斯湧出量大於40立方米/分的礦井。在國有煤礦高瓦斯和瓦斯突出礦井佔比達到46%。此類礦井因瓦斯濃度高，易引發爆炸事故。

在中國，高瓦斯礦井分布廣泛，以山西省為例，目前高瓦斯礦井和突出礦井主要分布在南部晉城礦區、中部陽泉礦區 。高瓦斯礦井瓦斯湧出量大、易積聚，中國的瓦斯事故（外洩、燃燒或爆炸）佔煤礦事故的80%以上。

事發現場。（影片截圖）

今年1月，按照國家能源局《關於建立煤礦生產能力登記和公告制度的通知》(國能煤炭〔2013〕476號)和山西省能源局《關於做好生產煤礦生產能力公告管理工作的通知》要求，長治市能源局對山西通洲集團留神峪煤業有限公司的生產能力等生產要素信息完成了變更登記和建檔。

根據變更後的信息，山西通洲集團留神峪煤業有限公司隸屬於山西通洲煤焦集團股份有限公司，所在地址為沁源縣沁河鎮上莊村，生產能力為120萬噸/年，開拓方式為斜井開拓，井筒數量6個，瓦斯等級為高瓦斯。

《公告》要求，留神峪煤礦必須嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規、規章、規程、標準和技術規範等，不得超能力生產，確保生產安全。