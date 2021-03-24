國新辦報告批評美國侵犯人權　「全球安全穩定最大麻煩製造者」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-24 16:54

國務院新聞辦公室今天（24日）發表《2020年美國侵犯人權報告》，揭露美國侵犯人權的狀況，其中在美國種族歧視部分，提到有四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。 報告又批評美國推行孤立主義、單邊主義，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

報告顯示，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難，包括印第安人權利遭受侵犯，警察暴力執法導致非洲裔死亡案件頻發，仇恨犯罪居高不下凸顯種族關係惡化等。其中，美國亞裔群體受到的欺凌加劇，四分之一的美國亞裔年輕人成為種族欺凌目標，不少人對自身所處境遇表示悲觀，甚至對自己及家人所處的境遇表示恐懼。

同時，美國執法司法領域存在系統性種族歧視。報告引述有關研究及資料稱，在美國路易斯維爾市，儘管非洲裔美國人僅佔當地駕齡人口的20%，且在搜查中發現違禁品的比率遠低於白人，但警察對於非洲裔的搜查卻佔搜查總次數的57%。而有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻佔被監禁未成年人總數的三分之二。

報告又指出，美國社會持續動盪威脅公眾安全，槍支交易和槍擊事件創歷史新高。單計去年，美國就有超過41500人死於槍擊，平均每天達110多人；全國共發生592宗大規模槍擊事件，平均每天超過1.6宗。

報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

《2020年美國侵犯人權報告》分為6個部分，分別詳述美國的侵犯人權狀況，包括疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難。

（國新辦）