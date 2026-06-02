內地驚現獸父群組　「穿棉襖」成性侵女兒暗號 　相關帳號遭封殺

內地網絡用語「小棉襖」原本是用於形容貼心女兒的詞彙，但在近期，有網民爆料多張聊天截圖稱，抖音平台有人以「穿棉襖」為暗語，大肆交流疑似性侵女兒、甚至互相交換女兒性侵等話題。抖音官方稱，目前相關影片涉及帳號和群組已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。



「穿棉襖」暗指父親性侵女兒

5月26日晚，網民「夠了別再咯噔了」在微博曝光諸多疑為獸父群組的聊天記錄。聊天記錄顯示，群組成員以「小棉襖」為暗語指代女兒，聊天內容包括「互換小棉襖」「買棉襖」「都穿幾年了」「注意避孕喔」「我家的才12歲」等不堪入目的對話，還有人分享含色情意味的女兒照片。

「回老家」指母親性侵兒子

此外，「抖音黑板報」於6月1日發佈的關於持續治理涉未成年人不良內容的公告稱，平台發現有賬號刻意打造「陪讀媽媽」「單親媽媽」人設，發佈擦邊影片。

有影片顯示，一位自稱「單親陪讀媽媽」的女人，身穿半透明的衣服，在昏黃燈光下湊近鏡頭，壓低聲音說：「今晚孩子回老家了，一個人好無聊。」有網民指出，「回老家」是母親性侵兒子的暗語。

抖音平台發現有賬號刻意打造「陪讀媽媽」「單親媽媽」人設，發佈擦邊影片。（網絡圖片）

網民：比愛潑斯坦還惡心

抖音平台分別於5月27日與6月1日通過「抖音黑板報」發文回應稱，平台高度重視未成年人保護工作，嚴厲打擊涉及侵害未成年人權益的內容和行為。經核查，相關影片涉及賬號和群已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。

抖音稱，相關影片涉及賬號和群已無限期封禁，相關不良內容、評論將按照平台規則從嚴處置。（微博截圖）

而關於疑似炒作亂倫的影片，抖音官方稱，平台深入挖掘後發現，違規賬號藉此誘導用戶至第三方平台傳播色情資源並實施詐騙。平台立即清理違規內容，封禁違規賬號，並固定線索上報至主管機關。該團伙四名疑犯已被刑事拘留。

事件曝光後，不少中國網民對此表達震驚與憤怒，痛批「比愛潑斯坦（Jeffrey Edward Epstein）還噁心」「連親生骨肉都下得了手，簡直畜生不如」「點進這些人的主頁，看起來都是普通人，原來身邊潛伏這麼多惡魔」。