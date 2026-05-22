高雄警涉誘逼女脫衣拍照獲不起訴　當事人控：隨身攝錄機兩度關閉

台灣高雄一名凃姓警員2025年底遭爆在派出所內偷拍6名女報案人，並利用AI換臉技術製作不雅照，近日又有女子出面指控，該警員到酒店處理情侶糾紛時，竟以偵查為由要求她脫衣拍照，事後提告卻獲不起訴處分，讓當事人憤而在民意代表陪同下召開記者會控訴。



當事女子Y小姐回憶當時情況時數度哽咽，她表示因與男友在旅館內發生爭吵，警方到場後，凃姓警員隨即要求將門關上，並以偵查必要為由，要求她脫下衣物檢查傷勢。Y小姐強調自己當時並未受傷，但警員仍堅持要求檢查，甚至要求拍攝各種角度的照片，包括正面、左邊45度角、右邊45度角等，讓她最後只能被迫配合。

台灣高雄一名凃姓警員2025年底遭爆在派出所內偷拍6名女報案人，近日又有女子出面指控，該警員到酒店處理情侶糾紛時，竟以偵查為由要求她脫衣拍照。（TVBS新聞網授權使用）

高雄一警員處理情侶糾紛 要求女方脫衣拍照：

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Y小姐進一步指出，事後調閱相關紀錄發現，該警員刪除手機照片23張，開啟手機相簿高達42次，且在執勤過程中關閉密錄器兩次，中間長達8分鐘的影像紀錄完全消失。由於提告後凃姓警員仍獲不起訴處分，讓她相當不滿，決定出面討回公道。

針對不起訴處分，雄檢襄閱主任檢察官林志祐說明，若要起訴，法官會要求針對是否有性影像進行舉證。林志祐也提到，凃姓警員涉及另外6名被害人的案件，檢方已依違反個人資料保護法提起公訴。

根據了解，凃姓警員濃眉大眼、身材魁武，戴著黑框眼鏡，30歲出頭，為警專36期畢業，從警超過3年，2022年調至三民一分局服務，短短幾年內卻頻繁出包。警方強調，該警員已遭兩大過免職汰除，後續將配合偵查，讓真相水落石出。

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